VAPO подшипник, двигатель с магнитной левитацией, красивая подсветка.

Компания EKWB представила вентилятор EK-Quantum Impulse 120 D-RGB — White белого цвета в дополнение к уже существующей чёрной версии, предлагая покупателям больше выбора для создания приятной взору конфигурации. В числе основных достоинств этой серии вентиляторов бесшумная работа во всём скоростном диапазоне 400…1800 об/мин и красивая подсветка: VAPO подшипник и двигатель с магнитной левитацией MagLev повышают стабильность вала вентилятора, способствуют снижению шума, повышению надёжности благодаря устойчивости к пыли и высыханию, а 30 светодиодов, распределённых по корпусу и втулке, формируют яркую подсветку по обеим сторонам корпуса.

Вентиляторы EK-Quantum Impulse разрабатывались для применения с радиаторами жидкостных систем охлаждения или в качестве корпусных вентиляторов. Рама вентилятора имеет толстые резиновые уголки с обеих сторон. При толщине вентилятора 26 мм резиновые уголки выступают на 1,5 мм с каждой стороны, общая толщина составляет 29 мм, квадратный корпус снижает риск боковой утечки воздуха — всё это также положительно сказывается на стабильности работы и уровне шума.

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Ещё одним преимуществом является возможность последовательного подключения вентиляторов при помощи системы EK-OmniLink с 8-контактными разъёмами Micro-Fit в межсоединении. Цепочка заканчивается стандартными разъёмами: 4-контактным PWM и 3-контактным 5V D-RGB.

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В Европе вентиляторы EK-Quantum Impulse 120 D-RGB — White поступят в продажу по рекомендованной цене 28,9 евро с учётом налогов.