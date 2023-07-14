Это будет небольшой выпуск, поскольку часть новых возможностей теперь внедряется с обновлениями Moment.

Хотя компания Microsoft несколько изменила концепцию выпуска обновлений для Windows 11, добавив небольшие промежуточные этапы Moment, более значимые полугодовые обновления по-прежнему присутствуют в плане поддержки операционной системы и будут исправно выходить. Так в четвёртом квартале текущего года должна выйти Windows 11 23H2, сообщает gHacks, но будет ли это обновление значимым? Похоже, что нет. Как объясняют специалисты, поскольку теперь новые функции добавляются порционно в виде обновлений Moment, полугодовое обновление 23H2 уже не будет таким большим, как прежде: «Windows 11 версии 23H2 будет распространяться на пользовательские системы в качестве пакета активации новых возможностей (enablement package)».

Преимущество заключается в том, что обновление устанавливается намного быстрее, а количество потенциальных ошибок снижается. Большие обновления чреваты возникновением сразу большого количества ошибок, которые не удалось выявить во время тестирования на ограниченном количестве устройств, как итог, разработчики перегружены, пользователи недовольны. Мелкие обновления можно тщательнее подготовить, а если ошибки и будут обнаружены после развёртывания, их должны быстро исправить.

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В gHacks отмечают, что на горизонте уже виднеется Windows 12, но официально новая версия ещё не представлена, соответственно, долгосрочные перспективы Windows 11 тоже неизвестны. Ранее сообщалось, что в следующем году должна появиться бизнес-редакция Windows 11 LTSC, интересно, не является ли это предзнаменованием сворачивания поддержки потребительских версий и некоторых других редакций.