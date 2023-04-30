Запланированы на следующий год.

Microsoft собирается выпустить Windows 11 на канале LTSC (Long Term Servicing Channel) с долгосрочным обслуживанием, сообщает gHacks со ссылкой на недавнее официальное заявление компании. На момент появления Windows 11 в конце 2022 года выпуски LTSC не были представлены и казалось, что они уже не появятся, но нет, на текущий момент планируется выпустить несколько версий Windows 11 LTSC во второй половине 2024 года:

Windows 11 Корпоративная LTSC

Windows 11 IoT Корпоративная LTSC

реклама

Выпуски с долгосрочным обслуживанием основаны на корпоративных версиях операционной системы и отличаются от стандартных корпоративных выпусков не только сроком обслуживания, но рядом других особенностей, в частности, набором доступных приложений. Считается, что LTSC выпуски не перегружены различными дополнительными программами и сервисами, легче и в ряде случаев лучше подходят для рабочих систем. В Microsoft не раскрыли сроки поддержки будущих выпусков Windows 11 LTSC.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Также ресурс отмечает, что компания напомнила о завершении поддержки общих выпусков Windows 10 в 2025 году, новых обновлений возможностей для «десятки» больше не планируется, но обновления безопасности для окончательных версий Windows 10 будут исправно выходить до окончания поддержки. Окончательной версией Windows 10 на общем канале является версия 22H2. Основная фаза поддержки Windows 10 21H2 на канале LTSC завершится в 2027 году.

Источники Microsoft gHacks