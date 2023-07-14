Появился небольшой тест ноутбука Chuwi GemiBook XPRO.

Ранее Intel выпустила маломощные процессоры серии N (Alder Lake-N), которые предлагают только энергоэффективные ядра Gracemont и поддержку одноканальной памяти. Вряд ли кому-то придёт в голову рассматривать данные решения для игр. На самом деле выясняется, что в не самых новых проектах и эмуляторах игровых консолей они показывают себя вполне неплохо и тут стоит отметить интегрированную графику на базе архитектуры Intel Xe-LP, в самом младшем процессоре серии, 4-ядерном N100, присутствует 24 исполнительных блока графики с частотой до 750 МГц. Возможности N100 ранее проверял YouTube блогер ETA PRIME, теперь ресурс Tom’s Hardware заметил ещё один интересный тест ноутбука Chuwi GemiBook XPRO от блогера Team Pandory.

Team Pandory показывает, как N100 справляется с различными играми при минимальных настройках и разрешении 1280×720 пикселей. В нескольких играх удалось достичь 60 кадров в секунду (к/с), но в целом большинство игр работали со средней частотой кадров от 30 до 20, мало, но в целом это неплохо для такого устройства. Наибольшей частоты кадров удалось достичь в CS:GO, Grid Autosport и Resident Evil 5, также блогер протестировал Genshin Impact, Dota 2, GTA V, Minecraft, The Elder Scrolls V: Skyrim, Sleeping Dogs и Forza Horizon 4. Приемлемой частоты кадров около 40 к/с удалось добиться в игре Dota 2, остальные работали в диапазоне 20…30 к/с, но практически во всех случаях наблюдались статтеры, геймлпей трудно назвать комфортным, но опять таки, для такого устройства с энергопотреблением 6 Вт, это достойные результаты.

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В серии Intel Alder Lake-N также доступен процессор N200, а также более производительные 8-ядерные i3-N300 и N305. Все они обладают графикой Intel Xe-LP с 32 исполнительными блоками, отличается тактовая частота, с быстрой LPDDR5 памятью данные решения продемонстрируют ещё большую производительность.