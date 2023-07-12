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Внешняя видеокарта GPD G1 на базе RX 7600M XT с Oculink и Thunderbolt будет стоить 795 долларов
В рамках краудфандинговой кампании устройство доступно дешевле.
Габариты док-станции практически идентичны габаритам портативной консоли GPD Win 4.
Источник: GPD, IndieGoGo

Компания GPD накануне озвучила цены не только на свою новую портативную игровую консоль в корпусе-слайдере Win 4, но и на док-станцию с внешней видеокартой GPD G1, сообщает VideoCardz. Одной из ключевых особенностей новых портативных устройств GPD Win Max 2 и Win 4 2023 года выпуска, как и док станции G1, является поддержка интерфейсного соединения Oculink (63 Гбит/с). По данным компании, док-станция G1 поддерживает три разъёма USB 3.2 Type-A, один USB4 Type-C, видеовыходы DisplayPort 1.4a и HDMI 2.1, а также имеет устройство для чтения карт SD 4.0 и встроенный блок питания мощностью 240 Вт — всё это при размерах 22,5×11,1×2,98 см.

Характеристики. Говорится о 4096 потоковых процессорах ( 2048 на сайте AMD , но Dual-Issue).
Источник: GPD, IndieGoGo

Возможности подключения внешней видеокарты в GPD G1 не ограничиваются Oculink, поскольку разъем USB4 поддерживает Thunderbolt4, таким образом, G1 должен быть совместим с любым устройством, поддерживающим Thunderbol3 или 4, USB4. Внутри G1 размещается мобильная видеокарта AMD Radeon RX 7600M XT, на данный момент самый производительный вариант в мобильной линейке RDNA3. Графический процессор этой видеокарты имеет 32 вычислительных блока (2048 потоковых процессоров Dual Issue) и 32 МБ кэш-памяти Infinity Cache. Видеокарта настроена на работу в диапазоне мощности от 75 до 120 Вт.

Источник: GPD, IndieGoGo

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Специалисты VideoCardz отметили ряд странностей в маркетинговых материалах, в частности, компания упоминает поддержку технологии AMD FSR 3, хотя сроки её выхода официально пока неизвестны.

Источник: GPD, IndieGoGo
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GPD G1 будет продаваться по цене 655 долларов во время краудфандинговой кампании, начинающейся 17 июля, в розничной продаже цена увеличится до 795 долларов.

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#gpd #док-станция #внешняя видеокарта
Источник: videocardz.com
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