Похоже, скоро появятся новые рекорды.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Американский оверклокер Splave первым преодолел барьер в 4,0 ГГц по частоте графического процессора, используя новую флагманскую видеокарту ROG Matrix GeForce RTX 4090 от ASUS и жидкий азот. Близок к этому рекорду также был немецкий оверклокер CENS с видеокартой RTX 4090 в лимитированном исполнении iGame LAB OC от компании Colorful, перешагнуть заветный барьер первым ему не удалось, но судя по всему, специалист готовит мощный ответ, тизер которого был опубликован в Twitter*, сообщает Wccftech.

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В очередной попытке разгона CENS смог добиться куда более высоких частот, iGame GeForce RTX 4090 LAB OC удалось разогнать до символичных 4090 МГц, итоговое значение было даже чуть выше — 4095 МГц. Вероятно, разгон не был стабильным, поскольку оверклокер не сообщил о каких-либо тестах, тем не менее, впечатляет, что графический процессор работает на таких высоких частотах и можно ожидать, что текущий рекорд вскорости будет обновлён.

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*Twitter заблокирован в РФ