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Оверклокер CENS впервые преодолел 3,9 ГГц по GPU с видеокартой iGame RTX 4090 LAB OC от Colorful
Графические процессоры для LAB OC проходят тщательный отбор.
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В марте компания Colorful представила в серии видеокарт iGame новую модель GeForce RTX 4090 LAB OC — это доработанная командой профессиональных оверклокеров версия премиальной потребительской модели Vulcan. По информации производителя, графические процессоры для этой видеокарты проходят тщательный отбор, а в основе доработанная печатная плата с подсистемой питания 24+4. Модель ориентирована на экстремальный разгон и уже какое-то время штурмует рейтинги HWBOT. Накануне немецкий оверклокер под псевдонимом CENS установил новый рекорд в рейтинге GPUPI 3.3 32B, впервые преодолев частоту 3900 МГц по графическому процессору, сообщает VideoCardz.

Источник: HWBOT

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GPUPI выполняет расчёт математической константы Пи, используя параллельные вычисления на ядрах CUDA. Это не комплексная нагрузка, присущая трёхмерным приложениям, поэтому графические процессоры в этом тесте обычно достигают своих пиковых частот.

Фрагмент изображения с отчётом Benchmate, оригинал: HWBOT
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Тем не менее, ранее никому не удавалось так близко подобраться к заветной отметке 4 ГГц. Пиковая частота iGame GeForce RTX 4090 LAB OC достигала 3930 МГц при охлаждении жидким азотом. Оверклокер занял первую строчку рейтинга GPUPI 3.3 32B с результатом 46 секунд и 383 мс.

Источники
HWBOT
VideoCardz
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#видеокарты #разгон #colorful #оверклокинг #рекорды
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