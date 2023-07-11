В начале осени Intel может представить процессоры следующего поколения, включая совершенно новое семейство Meteor Lake с многокристальной компоновкой. Сейчас компания, вероятно, находится на завершающей стадии подготовки чипов Meteor Lake к запуску, всё больше информации начинает просачиваться в Сеть через различных блогеров и инсайдеров, так уже известный многим Golden Pig Upgrade Pack (кит. 金猪升级包) опубликовал на своей странице bilibili очередную порцию подробностей о будущих процессорах, сообщает VideoCardz.
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Согласно Golden Pig Upgrade, квалификационные образцы (QS) Meteor Lake в настоящее время работают в диапазоне мощностей от 20 до 65 Вт и могут повышать тактовую частоту до 4,8 ГГц. Вполне возможно, что финальные образцы Core Ultra 9 достигнут заветной отметки в 5,0 ГГц и не будут уступать по тактовой частоте текущим решениям Raptor Lake с аналогичной мощностью.
Предполагается, что флагманский чип Meteor Lake включает 6 производительных P-ядер, 8 эффективных E-ядер и ещё 2 дополнительных эффективных ядра. Кристалл с графическим процессором будет включать 8 ядер Xe со 128 исполнительными блоками (Execution Units, EU) или 1024 шейдерными блоками. Блогер утверждает, что частота графики составляет 2,2 ГГц, а значит теоретическая вычислительная производительность такого решения на операциях FP32 составляет 4,5 Тфлопс, подсчитали в VideoCardz, отметив, что это на 5% больше, по сравнению с Radeon 780M в APU AMD Phoenix.
Новая интегрированная графика Intel основана на архитектуре Xe-LPG и вселяет большие надежды. Ожидается, что благодаря новым решениям Intel сможет усилить конкуренцию с AMD в компактных игровых решениях, ноутбуках, портативных игровых консолях и т.п.