Это был необычный вариант Acer Predator BiFrost с заводским разгоном.

Josh Appel, Unsplash

Зарубежные цены видеокарт Intel тоже снижаются, что позволяет компании усиливать своё давление на конкурентов в среднем сегменте. С учётом растущих запросов на объём видеопамяти, особое внимание привлекает модель Arc A770 на 16 ГБ. Как сообщает Wccftech, на американском Newegg одну из немногих нестандартных моделей Arc A770 16 ГБ можно было приобрести примерно за 281 доллар США, к тому же это вариант с необычной, но эффективной 2,5-слотовой системой охлаждения — Acer Predator BiFrost.

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Это наименьшая цена за новую, современную видеокарту с 16 ГБ видеопамяти GDDR6 и 256-битной шиной. Кроме того, Acer Predator BiFrost имеет заводской разгон. Как отмечают в Wccftech, примерно за ту же сумму в продаже можно найти новую GeForce RTX 4060 от NVIDIA, но у карты только 8 ГБ 128-битной GDDR6. Тем не менее, производительность RTX 4060 находится на хорошем уровне, а энергопотребление куда ниже, чем у Arc A770, хотя рецензенты отмечали, что из-за упрощения конструкции RTX 4060 потребляет немного больше заявленных значений.

Но кто быстрее? По тестам Wccftech, Arc A770 16 ГБ зачастую обходит RTX 4060 и усиливает преимущество в более высоких разрешениях за счёт в два раза большего объёма памяти и её пропускной способности. Но у карт Intel всё ещё достаточно нерешённых проблем, о чём недавно рассказывал YouTube канал Tech YES City, к этому нужно быть готовым, с другой стороны, не исключено, что Intel Arc в будущем получат какое-нибудь масштабное обновление ПО и станут лучше, но это своеобразная лотерея.

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