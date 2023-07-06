Получается, что она ещё медленнее на заявленном TGP.

NVIDIA представляя GeForce RTX 4060 заявляла об уровне TGP 115 Вт, однако некоторые рецензенты в своих обзорах отмечали, что реальное энергопотребление видеокарты во время тестирования было выше. С чем это связано и какую производительность покажет новинка при ограничении 115 Вт, выяснил немецкий специалист Игорь Валлоссек (Igor Wallossek), опубликовав результаты в новом материале на сайте Igor’s LAB.

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«NVIDIA заявляет обычные RTX 4060 как карты мощностью 115 Вт и даже говорит о типичных 110 Вт в играх. Однако это точно неверно. Да, значения, которые можно прочитать через NVAPI, составляют 115 Вт и ниже, но, к сожалению, они даже близко не соответствуют действительности», — пишет Валлоссек. В реальности видеокарта может требовать до 20 Вт больше. Судя по всему, одной из причин является упрощённая подсистема питания, которая не позволяют отслеживать показатели с достаточной точностью. Специалист полагает, что исправить это можно, но не без проблем.

Что касается производительности, с принудительным ограничением TGP на уровне 115 Вт она ожидаемо снизилась. Специалист протестировал набор игр и привёл подробные результаты для каждой из них, а также средние показатели по всем замерам. Как видно, ограничение 115 Вт в среднем снижает производительность GeForce RTX 4060 на 6…7%, приближая новинку к RTX 3060 12 ГБ, а также AMD Radeon RX 7600, которая дебютировала по более низкой цене. Среднее энергопотребление RTX 4060 в играх без ограничений составило около 120 Вт, с ограничением около 110 Вт — это уже соответствует заявлениям NVIDIA.

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Вероятно, данная погрешность не станет определяющим фактором при покупке RTX 4060, продажи скорее сдерживает цена. Видеокарта выглядит очень просто для своего класса и рекомендованных 299 долларов США, что также отмечалось рядом рецензентов: в TechPowerUp считают, что при цене ниже 250 долларов RTX 4060 станет лучшим вариантом на рынке среди конкурирующих решений.