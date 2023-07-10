Толстая тепло-распределительная крышка процессоров AMD Ryzen 7000 оставляет неоднозначное впечатление, с одной стороны, она должна была помочь в отведении тепла от маленьких чиплетов, с другой стороны, похоже, что её толщина оказалась избыточна: опыты показывают снижение температур при уменьшении толщины. Оказывается, AMD планировала установить на процессоры Ryzen 7000 испарительные камеры, рабочие прототипы были готовы и могли быть утверждены, но в итоге компания отказалась от данной идеи. Об этом рассказал YouTube канал Gamers Nexus, главный редактор которого побывал в лабораториях штаб квартиры AMD в Остине.
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Прототип крышки с испарительной камерой больше той, что присутствует на процессорах Ryzen 7000 сейчас, также крышка имеет простую форму в виде прямоугольника без вырезов для конденсаторов. Прототип позволял снизить температуру на 3°C, по сравнению с обычной крышкой, но этого оказалось недостаточно, чтобы оправдать рост производственных затрат и усложнение конструкции.
К этому можно добавить то, что энтузиасты предпочитают скальпировать процессоры и прямое охлаждение кристалла даёт куда больший выигрыш по температурам. Для Ryzen 7000 уже разработаны скальпаторы, есть специальные комплекты для установки кулеров прямо на кристалл, системы крепления со смещением. Кто-то умудряется скальпировать Ryzen 7000 с помощью утюга и зубной нити, но нужно помнить, что эти эксперименты связаны с риском испортить процессор, также владелец теряет гарантию.