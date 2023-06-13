Noctua объявила о выпуске комплектов крепёжных пластин для смещения кулеров при установке на процессоры AMD AM5. Как объясняет производитель, кристаллы с ядрами Core Complex Die (CCD) в процессорах AMD Ryzen располагаются не в центре, а ближе к «южной» стороне. Смещение кулера на 7 мм позволяет создать наилучший контакт в области CCD, что может снизить температуру в пределах 1…3°C.
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Новые монтажные пластины в первую очередь предназначены для платформы AMD AM5, их можно использовать и на AM4, но в данном случае значительного эффекта ожидать не стоит, по данным производителя, на процессорах Ryzen серий 5000 и 3000 улучшение обычно составляет менее градуса.
За рубежом монтажные пластины доступны по цене от 3,90 евро до 4,90 евро, в зависимости от места приобретения. Существует четыре разных набора монтажных пластин: NM-AMB12, NM-AMB13, NM-AMB14 и NM-AMB15, — выбор зависит от расстояния между точками крепления и типа конструкции, актуальную информацию об этом лучше изучить на официальном сайте. Пластины доступны в обычном исполнении и chromax black. К четвёртому кварталу новые кулеры должны поставляться на рынок с комплектными монтажными пластинами для смещения.
- Источники
- Noctua
- Noctua, YouTube