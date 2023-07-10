Очередная волна исправлений подготовлена.

Jose G. Ortega Castro, Unsplash

Если планировщик операционных систем Windows 10 и 11 успели подготовить к выпуску первых гетерогенных процессоров Intel Alder Lake, то на Linux патчи появились с задержкой и распределение нагрузки было не идеально, что негативно отражалось на общей производительности. Как объясняет Phoronix, ранее в этом году инженеры Intel опубликовали новую серию исправлений для планировщика Linux, после чего процессоры Alder Lake и Raptor Lake, сочетающие производительные и эффективные ядра, стали работать гораздо лучше. Теперь же подготовлена третья волна исправлений, устраняющая некоторые недостатки.

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Изменения в производительности зависят от типа нагрузки и решаемых задач, подробности в списке рассылки разработчиков ядра Linux указывают на прирост однопоточной производительности до 4,25%, в многопотоке результаты неоднозначные, в одних задачах производительность снизилась, в пределах 2%, в других повысилась вплоть до 4,16%. Как предполагают в Phoronix, исправления опубликованы слишком поздно, чтобы их включили в ядро версии 6.5, поэтому ожидать улучшений следует в следующей версии ядра Linux 6.6 к концу лета.