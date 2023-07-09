Бренд AYANEO представил новую серию компактных и лёгких портативных игровых консолей AIR 1S, состоящую из базовой модели в нескольких конфигурациях и дополнительно облегчённого варианта Ultra-Thin & Light, сообщает VideoCardz. В основе всех моделей 8-ядерный и 16-поточный производительный APU AMD Ryzen 7 7840U с интегрированной графикой Radeon 780M, 16 или 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X.
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Одним из преимуществ является возможность установки M.2 NVMe накопителя формата 2280, покупателям будут доступны конфигурации с предустановленным накопителями объёмом 512 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ и даже 4 ТБ. Все устройства оснащены 5,5-дюймовым AMOLED дисплеем с разрешением 1920×1080, плотностью пикселей 404 PPI, 99% покрытием DCI-P3 и пиковой яркостью составляет 350 нит.
Базовая версия AYANEO AIR 1S весит 450 грамм и при толщине 21,6 мм оснащается аккумулятором ёмкостью 38 Вт·ч (10050 мАч). Вариант AIR 1S Ultra-Thin & Light весит 405 грамм при толщине 18 мм, однако оснащается менее ёмким аккумулятором 28 Вт·ч (7350 мАч). Облегчённый вариант является лимитированным изданием и доступен только в одной конфигурации с 32 ГБ оперативной памяти и накопителем на 2 ТБ.
Краудфандинговая кампания с возможностью заказать устройство со скидкой начнётся 11 июля. В продажу базовая версия AYANEO AIR 1S 16/512 ГБ поступит по цене 899 долларов США, за доплату в 200 долларов можно приобрести версию 32 ГБ/1 ТБ, добавив ещё 30 долларов — версию 32 ГБ / 2 ТБ. Единственная конфигурация AIR 1S Ultra-Thin & Light будет доступна по цене 1129 долларов.