Не Slim варианты занимают 2,5 слота расширения.

Некоторые зарубежные СМИ скептически относятся к будущей 16-гиговой версии GeForce RTX 4060 Ti, считая, что она не будет популярна среди покупателей. Основания для этого есть, несмотря на вдвое больший видеобуфер, шина памяти осталась 128-битной, а рекомендованная цена модели выросла аж на 100 долларов США. Тем не менее, партнёры NVIDIA готовят новые модели и, судя по всему, на рынке появятся даже продвинутые варианты с крупными системами охлаждения. MSI и вовсе готовит новую конструкцию, модель GeForce RTX 4060 Ti 16GB Gaming X Slim White, сообщает VideoCardz со ссылкой на Twitter* блогера @hongxing2020.

реклама

MSI уже представила GeForce RTX 4060 Ti Gaming Trio в чёрном цвете и толстым 2,5-слотовым кулером, что кажется избыточным для 160-ваттной видеокарты. Как можно догадаться по названию новинки Gaming X Slim, кулер в данном случае тоньше, похоже, занимает только два слота расширения. Однако это всё ещё крупный трёхвентиляторный кулер. По сравнению с другими вариантами в серии Gaming, в версии Gaming X Slim White несколько изменился и дизайн кожуха, возможно, чтобы между версиями на 8 и 16 ГБ было больше видимых отличий.

Стоит напомнить, что GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ сохраняет те же характеристики графического процессора, что и вариант на 8 ГБ, в частности, это 4352 ядра CUDA. По слухам, продажи RTX 4060 Ti запланированы на 18 июля.

рекомендации в ДВА раза подешевел TV Philips 43" 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз 43" TV Philips дешевле 20 тр -40000р на iPhone 14 Pro 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать Круто подешевел iPhone 14 Plus 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр -32% на 4K TV Samsung 55" = менее 50тр Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

*Twitter заблокирован в РФ.