Некоторые зарубежные СМИ скептически относятся к будущей 16-гиговой версии GeForce RTX 4060 Ti, считая, что она не будет популярна среди покупателей. Основания для этого есть, несмотря на вдвое больший видеобуфер, шина памяти осталась 128-битной, а рекомендованная цена модели выросла аж на 100 долларов США. Тем не менее, партнёры NVIDIA готовят новые модели и, судя по всему, на рынке появятся даже продвинутые варианты с крупными системами охлаждения. MSI и вовсе готовит новую конструкцию, модель GeForce RTX 4060 Ti 16GB Gaming X Slim White, сообщает VideoCardz со ссылкой на Twitter* блогера @hongxing2020.
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MSI уже представила GeForce RTX 4060 Ti Gaming Trio в чёрном цвете и толстым 2,5-слотовым кулером, что кажется избыточным для 160-ваттной видеокарты. Как можно догадаться по названию новинки Gaming X Slim, кулер в данном случае тоньше, похоже, занимает только два слота расширения. Однако это всё ещё крупный трёхвентиляторный кулер. По сравнению с другими вариантами в серии Gaming, в версии Gaming X Slim White несколько изменился и дизайн кожуха, возможно, чтобы между версиями на 8 и 16 ГБ было больше видимых отличий.
Стоит напомнить, что GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ сохраняет те же характеристики графического процессора, что и вариант на 8 ГБ, в частности, это 4352 ядра CUDA. По слухам, продажи RTX 4060 Ti запланированы на 18 июля.
*Twitter заблокирован в РФ.