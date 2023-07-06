NVIDIA официально запланировала на июль GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ, но в последнее время никто об этой модели не вспоминает и точная дата начала продаж до сих пор неизвестна, не изменились ли планы? Похоже, что нет. Ресурс VideoCardz сообщает со ссылкой на нескольких довольно надёжных инсайдеров, что 16-гиговая версия RTX 4060 Ti за рубежом поступит в продажу 18 июля, менее чем через две недели.
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Судя по последним новостям, версия RTX 4060 Ti на 8 ГБ большим спросом не пользуется, но о каком-либо официальном снижении цен неизвестно, для 16-гиговой RTX 4060 Ti назначена рекомендованная цена 499 долларов США и это довольно много, с учётом того, что цены на память GDDR6 существенно снизились. Вероятность официального снижения цен крайне мала, считают специалисты, объясняя, что давление на NVIDIA со стороны конкурентов в этом сегменте довольно низкое. AMD выпустила в новой настольной линейке только три видеокарты, а слухи о подготовке компанией Intel небольшого обновления видеокарт на базе доработанной архитектуры Alchemist+ пока не подтвердились.
Дата снятия эмбарго на обзоры GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ неизвестна, моделей Founders Edition не будет.