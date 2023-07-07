Разработчики эмулятора RPCS3 игровой консоли PlayStation 3 сообщили в социальных сетях о повышении производительности на видеокартах начального и среднего класса после недавнего обновления 0.0.28-15302, передаёт Wccftech. Производительность должна вырасти даже на видеокартах с не самой быстрой памятью, в частности, прирост хорошо заметен в серии игр Gran Turismo и God of War, о чём рассказал YouTube блогер Alexwpi.
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Что интересно, улучшение производительности на бюджетных видеокартах снизило производительность на топовых решениях, но, вероятно, в последнем случае они будут незаметны. Более подробную информацию об эмуляторе можно найти на его официальном сайте.
Ранее разработчики RPCS3 также обращали внимание, что эмулятор использует AVX-512, поэтому производительность выше на процессорах, которые поддерживают этот набор инструкций. Информация актуальна, поскольку процессоры Intel Alder Lake и Raptor Lake лишили поддержки AVX-512, только в ранних экземплярах Alder Lake эти инструкции можно было задействовать на некоторых материнских платах, отключив эффективные ядра. Напротив, процессоры AMD Ryzen 7000 поддерживают AVX-512.