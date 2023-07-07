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Moleculo За пост начислено вознаграждение
AMD начинает подготовку к Zen 5 процессорам в новых исправлениях для Linux
Внедряется поддержка первых решений.
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Brian Jones, Unsplash

Предположительно, AMD начала реализовывать поддержку процессоров Zen 5 в ядре Linux, сообщает Tom’s Hardware со ссылкой на отчёт ресурса Phoronix. Первые исправления для ряда процессоров AMD Family 26 добавляют идентификаторы PCI, в драйвере k10temp реализуют поддержку датчиков температуры, а в драйвере EDAC возможности обнаружения и исправления ошибок памяти. В последнем случае становится понятно, что речь идёт о процессорах с поддержкой 12-канальной памяти, скорее всего, патчи относятся к будущим серверным процессорам AMD.

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Как считают специалисты, начало работы по внедрению поддержки Zen 5 процессоров в Linux указывает на подготовку к их тестированию и последующему коммерческому запуску. Длительность всех этих подготовительных мероприятий может растянуться на несколько кварталов. Что касается потребительской линейки Ryzen 8000 на базе архитектуры Zen 5, она запланирована на 2024 год, по слухам, готовятся процессоры Granite Ridge для настольных ПК и Strix Point для ноутбуков, в частности, инсайдеры говорят о разработке чиплетного APU, графика которого имеет шансы догнать по производительности современные дискретные решения.

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#amd #процессоры #zen 5
Источник: tomshardware.com
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