ASUS представила блоки питания мощностью 750 и 850 Вт в линейке PRIME AP-G, ориентированной на массового потребителя, сообщает TechPowerUp. Новинки отвечают требованиям стандарта Intel ATX 3.0, могут похвастаться золотыми сертификатами эффективности 80 PLUS Gold, полностью модульной конструкцией и 8-летней гарантией.
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ASUS придумала простое и интересное дизайнерское решение, окрасив одну часть блока питания в белый цвет, а другую — в чёрный. В зависимости от преобладающего цвета сборки, пользователь может расположить блок питания либо белой, либо чёрной стороной. В этом случае меняются условия охлаждения, воздух забирается сверху или снизу соответственно. В блоках питания используется 135-мм вентилятор на двойном шарикоподшипнике, полупассивный режим не поддерживается.
Блоки питания PRIME AP750-G и AP850-G комплектуются 16-контактными кабелями 12VHPWR. Также кабельное хозяйство включает два отдельных 4+4 кабеля питания процессора, кабель разветвитель с 16-контактного 12VHPWR на два 8-контактных PCIe 2.0, ещё один отдельный 8-контактный PCIe, два кабеля для подключения в общей сложности до пяти накопителей, а также кабель для подключения трёх дополнительных периферийных устройств.
Сроки начала продаж и цены не уточняются.