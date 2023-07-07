А также ряд ошибок в играх и ПО.

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AMD выпустила новый графический драйвер Adrenalin 23.7.1, о каком-либо повышении производительности в играх не сообщается, зато исправлен целый набор ошибок и недочётов. Похоже, инженеры компании наконец-то победили сниженную производительность и статтеры в VR приложениях на видеокартах Radeon RX 7000, а также внесли улучшения для снижения энергопотребления этих видеокарт в простое при подключении некоторых мониторов: в качестве примера приводятся конфигурации 4K 144 Гц с FreeSync, комбинация 4K 120 Гц и 1440p 60 Гц мониторов.

Драйвер устраняет критические ошибки во время воспроизведения AV1 видео в DaVinci Resolve Studio, артефакты в игре WWE 2K23 на некоторых видеокартах, включая Radeon RX 7900 XTX, артефакты в Nioh 2 на видеокартах Radeon RX 6800 XT и других. Также в Adrenalin версии 23.7.1 добавили поддержку новых расширений Vulkan.

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Известные проблемы затрагивают игры RuneScape, Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix+, Call of Duty: Modern Warfare II. В последней наблюдаются статтеры при включении Radeon Anti-Lag. Также счётчик FPS в оверлее драйвера может не показывать значения в некоторых играх, возможна потеря сигнала на некоторых Adaptive-Sync дисплеях и повышенный расход видеопамяти во время записи и стриминга.