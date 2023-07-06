ADATA объявила о выпуске нового твердотельного накопителя LEGEND 970, сообщает TechPowerUp. Это M.2 накопитель с поддержкой PCIe Gen 5 x4, NVMe 2.0 и максимальными скоростями последовательного чтения и записи 10 ГБ/с. Он также может похвастаться высокими показателями произвольного чтения и записи 1,4 млн IOPS. В основе контроллер Phison PS5026-E26 и 232-слойная флэш-память, присутствует DRAM буфер, разработаны продвинутые алгоритмы SLC кэширования, поддерживается механизм исправления ошибок LDPC и 256-битное шифрование AES. ADATA LEGEND 970 обратно совместим с платформами PCIe Gen 4 и 3, контролировать состояние накопителя можно с помощью фирменной утилиты SSD Toolbox.
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ADATA LEGEND 970 оснащается компактным активным охлаждением, конструкция включает радиатор из экструдированного алюминия с воздушными каналами и «кристаллической» поверхностью для увеличения площади теплообмена. Вентилятор обеспечивает принудительную циркуляцию воздуха, что улучшает теплоотвод и позволяет накопителю сохранять скоростные показатели даже при стрессовых нагрузках.
ADATA LEGEND 970 доступен в вариантах объёмом 1 и 2 ТБ, цены не уточняются.