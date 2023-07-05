Похоже, 8-гиговые новинки геймеров не привлекают, во всяком случае, по стартовым ценам.

Josh Appel, Unsplash

Похоже, что спрос на новые 8-гиговые видеокарты среднего класса действительно невелик, зарубежные цены подобных моделей продолжают снижаться. В одном из крупных ритейлеров Италии, торговой сети CoolMod, цены на GeForce RTX 4060 и 4060 Ti, а также Radeon RX 7600 снизились уже на 10…13%, сообщает VideoCardz. Скидки предлагают и другие европейские магазины, так накануне сообщалось, что в Германии и Франции RTX 4060 можно найти уже на 6% дешевле, хотя с начала продаж не прошло и недели.

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Как считают специалисты, сложившаяся ситуация — явный признак того, что первоначальные цены были чрезмерно высокими. Да и форсирование темы о нехватке 8 ГБ видеопамяти в современных играх внесло свою лепту. Некоторым из новых консольных портов и ремастеров действительно не хватает 8 ГБ на максимальных или даже около-максимальных настройках графики, также такого объёма недостаточно для использования текстур высокого разрешения. И это сейчас, а что будет дальше?

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Что касается цен, в CoolMod предлагают GeForce RTX 4060 примерно за 300 евро, когда на старте карта стоила 335 евро, а RTX 4060 Ti можно приобрести за 400 евро — на 45 евро дешевле стартовой цены. На самом деле, Radeon RX 7600 подешевела больше всего, карта стоит 260 евро вместо рекомендованных 299 евро. Остаётся надеяться, что сложившаяся ситуация окажет влияние на производителей и в будущем мы увидим куда более выгодные предложения.