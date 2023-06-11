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Цены на видеопамять GDDR6 снизились — 8 ГБ теперь стоят примерно 27 долларов
Почему же видеокарты среднего класса остались 8-гиговыми.
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Andre Taissin, Unsplash

Новые видеокарты среднего класса столкнулись с критикой из-за наличия только 8 ГБ видеопамяти, особенно NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, от которой при рекомендованной цене 399 долларов США ждали большего. Теперь выясняется, что цены на GDDR6 значительно снизились. В настоящее время комплект 8 ГБ GDDR6 на спотовом рынке стоит около 27 долларов США, а не 104 доллара, как это было на начало 2022 года, отмечают специалисты Tom’s Hardware со ссылкой на наблюдения ресурса 3DCenter, пользователей Reddit и отчёты аналитиков DRAMeXchange. Указанные цены актуальны для чипов на 1 ГБ, но цены 2-гиговых вариантов не должны существенно отличаться. Более того, производители видеокарт имеют долгосрочные контракты на поставку, где цены обычно ещё ниже.

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Так почему же компании не установили на новинки больше памяти и почему RTX 4060 Ti 16 ГБ дороже на 100 долларов? Специалисты полагают, что проектировались видеокарты ещё во время высокого спроса и высоких цен на видеопамять, в частности, для RTX 4060 Ti могли выбрать 8 ГБ четырьмя чипами по 2 ГБ, чтобы сэкономить на оснащении печатной платы, охлаждении и других компонентах. Установка 16 ГБ памяти по-прежнему стоит дорого, к стоимости чипов нужно прибавить затраты на дополнительные компоненты, усложнение конструкции охлаждения, более дорогую печатную плату с двухсторонним расположением чипов — такие варианты зарезервированы для профессионального сегмента. Тем не менее, цены на видеокарты в конечном счёте довольно высоки и наверняка за 399 долларов RTX 4060 Ti можно было оснастить большим объёмом изначально, либо снизить цену, долларов на 50, как отмечали рецензенты TechPowerUp.

Источники
Tom's Hardware, @3DCenter_org, Twitter*, Reddit и DRAMeXchange
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#видеокарты #цены #видеопамять
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