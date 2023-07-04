В бюджетном сегменте видеокарт застой, выпущенные новинки не впечатляют, а появятся ли в новом поколении модели Radeon RX 7500 от AMD или GeForce RTX 4050 от NVIDIA — официально неизвестно. При сильно ограниченном бюджете одним из вариантов для покупателя может стать Radeon RX 6500 XT, крайне неоднозначный и урезанный по всем направлениям продукт: 4 ГБ 64-битной GDDR6, четыре линии PCIe Gen 4 и значительно упрощённый медиа-движок, из-за чего некоторые могут отдать предпочтение даже более старой, прожорливой и горячей RX 580. Далеко RX 6500 XT не ушла и от аналогичной карты RDNA 1-го поколения, RX 5500 (та же XT в OEM варианте), свежее сравнение появилось на YouTube канале блогера RandomGaminginHD.
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Блогер протестировал видеокарты в двух режимах, PCIe Gen 4 и Gen 3, чтобы выяснить, насколько модель 5000 серии может быть предпочтительнее для владельцев старых систем — она имеет в два раза больше линий PCIe, по сравнению с RX 6500 XT. В режиме PCIe Gen 3 старая RX 5500 XT оказалась лучше практически во всех играх, в PCIe Gen 4 немного уступила в Hogwarts Legacy, Fortnite и Cyberpunk 2077.
По мнению RandomGaminginHD, выбор той или иной модели зависит от ситуации на рынке в каждый конкретный момент времени, но для владельцев старых систем предпочтительнее выглядит RX 5500 XT, особенно модель на 8 ГБ, которая выпускалась официально (RX 6500 XT на 8 ГБ выпускалась в ограниченном количестве только одной компанией — Sapphire). В некоторых случаях для владельцев старых систем может быть оправдана покупка RX 580 8 ГБ, больший объём видеопамяти снизит риск проблем с подгрузкой текстур, однако неизвестно, сколько ещё продлится поддержка этих видеокарт, да и несколько волн майнинга изрядно потрепали модели 400- и 500-серии. Лучший выбор — накопить хотя бы на RX 6600 8 ГБ.