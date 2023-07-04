Китайская компания GMKtec, производитель мини-ПК, сообщила на своей странице в социальной сети Weibo о подготовке к выпуску новых продуктов на базе процессоров Intel Meteor Lake 1-го поколения и Core 14-го поколения Raptor Lake, передаёт ресурс Wccftech. В партнёрстве с китайским подразделением Intel компания намеревается представить новинки в этом году. Специалисты отмечают, что ранее GMKtec первой выпустила мини-ПК на базе новейших процессоров AMD семейства Phoenix, похоже, на этот раз компания тоже хочет всех опередить.
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В GMKtec намекают на высокий уровень производительности интегрированной графики новых процессоров Intel — уровень дискретных GTX 1650 Ti и RTX 3050 (35 Вт) для ноутбуков, в зависимости от модели. Интегрированная графика в процессорах Meteor Lake будет основана на архитектуре Xe-LPG, энергоэффективном варианте архитектуры Xe-HPG дискретных видеокарт Alchemist. В частности, архитектура обеспечит поддержку аппаратного кодирования AV1 и улучшенную совместимость с технологией масштабирования XeSS.
В этом году Intel должна представить процессоры Core 14-го поколения Raptor Lake Refresh, настольные S и мобильные HX, а также мобильные процессоры Raptor Lake Refresh U под брендом Intel Core, Meteor Lake под брендом Core Ultra.