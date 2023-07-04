Графика в Meteor Lake основана на архитектуре Xe-LPG.

Китайская компания GMKtec, производитель мини-ПК, сообщила на своей странице в социальной сети Weibo о подготовке к выпуску новых продуктов на базе процессоров Intel Meteor Lake 1-го поколения и Core 14-го поколения Raptor Lake, передаёт ресурс Wccftech. В партнёрстве с китайским подразделением Intel компания намеревается представить новинки в этом году. Специалисты отмечают, что ранее GMKtec первой выпустила мини-ПК на базе новейших процессоров AMD семейства Phoenix, похоже, на этот раз компания тоже хочет всех опередить.

реклама

В GMKtec намекают на высокий уровень производительности интегрированной графики новых процессоров Intel — уровень дискретных GTX 1650 Ti и RTX 3050 (35 Вт) для ноутбуков, в зависимости от модели. Интегрированная графика в процессорах Meteor Lake будет основана на архитектуре Xe-LPG, энергоэффективном варианте архитектуры Xe-HPG дискретных видеокарт Alchemist. В частности, архитектура обеспечит поддержку аппаратного кодирования AV1 и улучшенную совместимость с технологией масштабирования XeSS.

рекомендации iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр iPhone 11 дешевле 50 тр несмотря на курс 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать -30000р на iPhone 14 Pro Max в Ситилинке В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power -120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз MSI RTX 4070 за копейки в Регарде 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -20000р на 4080 MSI Suprim X iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

В этом году Intel должна представить процессоры Core 14-го поколения Raptor Lake Refresh, настольные S и мобильные HX, а также мобильные процессоры Raptor Lake Refresh U под брендом Intel Core, Meteor Lake под брендом Core Ultra.