Похоже, модель не пользуется большой популярностью.

Зарубежные ресурсы сообщали о неуверенном старте продаж GeForce RTX 4060 от NVIDIA, впрочем, та же ситуация наблюдалась и в случае с Ti версией этой видеокарты. Геймеров не привлекли 8-гиговые модели со 128-битной шиной по немалой цене, особенно, когда в СМИ недавно обсуждалось снижение цен на видеопамять до минимума. Признаком слабых продаж могут быть скидки, которые европейские магазины делают уже через шесть дней после выхода RTX 4060, сообщает VideoCardz.

реклама

Скидки замечены на вариант MSI GeForce RTX 4060 Ventus 2X OC, который на старте продавался по рекомендованной цене 329 евро. Теперь немецкая торговая сеть Mindfactory.de предлагает данную модель за 310 евро, а французская Hardware.fr — за 309 евро. Таким образом, имеем скидку 6% всего через шесть дней с момента первоначального выпуска.

рекомендации iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр iPhone 11 дешевле 50 тр несмотря на курс 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать -30000р на iPhone 14 Pro Max в Ситилинке В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power -120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз MSI RTX 4070 за копейки в Регарде 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -20000р на 4080 MSI Suprim X iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Тем временем, в Китае СМИ рапортуют об обратной ситуации, видеокарты дорожают, NVIDIA повышает цены в данном регионе из-за изменений в обменном курсе валют. Рекомендованная цена GeForce RTX 4060 выросла на 100 юаней, видеокарты на китайском рынке сейчас не стоят меньше 2499 юаней, пишет ITHome.