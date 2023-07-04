Зарубежные ресурсы сообщали о неуверенном старте продаж GeForce RTX 4060 от NVIDIA, впрочем, та же ситуация наблюдалась и в случае с Ti версией этой видеокарты. Геймеров не привлекли 8-гиговые модели со 128-битной шиной по немалой цене, особенно, когда в СМИ недавно обсуждалось снижение цен на видеопамять до минимума. Признаком слабых продаж могут быть скидки, которые европейские магазины делают уже через шесть дней после выхода RTX 4060, сообщает VideoCardz.
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Скидки замечены на вариант MSI GeForce RTX 4060 Ventus 2X OC, который на старте продавался по рекомендованной цене 329 евро. Теперь немецкая торговая сеть Mindfactory.de предлагает данную модель за 310 евро, а французская Hardware.fr — за 309 евро. Таким образом, имеем скидку 6% всего через шесть дней с момента первоначального выпуска.
Тем временем, в Китае СМИ рапортуют об обратной ситуации, видеокарты дорожают, NVIDIA повышает цены в данном регионе из-за изменений в обменном курсе валют. Рекомендованная цена GeForce RTX 4060 выросла на 100 юаней, видеокарты на китайском рынке сейчас не стоят меньше 2499 юаней, пишет ITHome.