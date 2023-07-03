Новый премиальный корпус поддерживает несколько вариантов компоновки, например, вместо лишних корзин можно разместить кастомное жидкостное охлаждение.

Компания Raijintek представила премиальный Full-Tower корпус ZOFOS Ultra для сборки высоко-производительных систем, сообщает TechPowerUp. При внешних размерах 598×254×597 мм корпус может вместить материнские платы формата вплоть до E-ATX, до 15 вентиляторов с диаметром крыльчатки 120 мм и, что больше всего удивляет, суммарно до 17 накопителей формата 2,5 и 3,5-дюйма. Из этого числа накопителей 10 корзин 3,5″ располагаются практически во всю высоту передней части корпуса, ещё 4 корзины расположены в двух стойках в нижней части корпуса, 3 площадки для накопителей 2,5″ находятся на обратной стороне монтажной панели материнской платы.

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При установке всех фронтальных корзин для дисков в ZOFOS Ultra остаётся пространство для видеокарты длиной 37 см, после демонтажа корзин свободное пространство увеличивается до 54 см. Корпус поддерживает установку кастомных систем жидкостного охлаждения с радиаторами типоразмера вплоть до 480-мм, вместо нижних корзин для дисков можно расположить дополнительное оборудование жидкостного контура — поддерживаются различные варианты компоновки, в частности, есть возможность установки одного устройства формата 5,25.

В числе других особенностей: поддерживается установка блоков питания длиной до 250 мм; воздушных кулеров высотой до 200 мм; за материнской платой достаточно пространства для удобной прокладки кабелей, которые закрываются кожухом; на фронтальной панели со съёмной крышкой есть ARGB подсветка с 3-контактным подключением. В верхней части корпуса располагаются два порта USB 3 Type-A, один порт USB 3.1 Type-C, аудио разъем HD Audio для гарнитуры, кнопка для управления подсветкой, включения и перезагрузки. Для производства ZOFOS Ultra используется сталь толщиной 1 мм, боковая панель выполнена из закалённого 4-мм стекла, весит конструкция 17 кг. Цена не уточняется.

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