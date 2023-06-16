Золотой сертификат 80 PLUS, вентилятор с FDB подшипником.

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MSI представила новую серию блоков питания MAG GL, в неё вошли три модели мощностью 650, 750 и 850 Вт. На страницах всех трёх отмечаются такие достоинства, как полностью модульная конструкция с плоскими кабелями, DC-DC преобразователи, компактные размеры 140×150×86 мм и совместимость с корпусами формата micro-ATX, 120-мм вентилятор на FDB подшипнике, сертификация 80 PLUS Gold.

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Блоки питания MSI MAG GL мощностью 750 и 850 Вт оснащены кабелями и коннекторами 12VHPWR, которые могут передавать до 600 Вт энергии и позволяют подключать без переходников мощные видеокарты NVIDIA GeForce RTX 40 серии. Эти блоки отвечают требованиям стандарта ATX 3.0, включая требования по устойчивости к 2-кратным всплескам общего энергопотребления системы и 3-кратным всплескам энергопотребления видеокарты. На странице 650-ваттной модели о соответствии требованиям ATX 3.0 ничего не говорится, в данном случае кабель и коннектор 12VHPWR отсутствует.

В серии MAG GL компания MSI придумала простое и эффективное решение для предупреждения пользователя о неполном подключении кабеля 12VHPWR. Коннекторы штекера окрашены в ярко жёлтый цвет, так пользователю будет проще заметить наличие зазора при неполном подключении. Стоит напомнить, что кабели и штекеры 12VHPWR довольно капризны, требуют аккуратного подключения без перегибов, неполное подключение кабеля грозит перегревом и оплавлением. Кроме всего прочего, нужно обязательно проверять, защёлкнулся ли на штекере 12VHPWR замок.

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Цены на блоки не уточняются.

Источники MSI TechPowerUp