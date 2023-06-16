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MSI представила блоки питания MAG GL с двухцветными 12VHPWR коннекторами у старших моделей
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Источник: MSI

MSI представила новую серию блоков питания MAG GL, в неё вошли три модели мощностью 650, 750 и 850 Вт. На страницах всех трёх отмечаются такие достоинства, как полностью модульная конструкция с плоскими кабелями, DC-DC преобразователи, компактные размеры 140×150×86 мм и совместимость с корпусами формата micro-ATX, 120-мм вентилятор на FDB подшипнике, сертификация 80 PLUS Gold.

650-, 750- и 850-ваттные модели. Источник: MSI

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Блоки питания MSI MAG GL мощностью 750 и 850 Вт оснащены кабелями и коннекторами 12VHPWR, которые могут передавать до 600 Вт энергии и позволяют подключать без переходников мощные видеокарты NVIDIA GeForce RTX 40 серии. Эти блоки отвечают требованиям стандарта ATX 3.0, включая требования по устойчивости к 2-кратным всплескам общего энергопотребления системы и 3-кратным всплескам энергопотребления видеокарты. На странице 650-ваттной модели о соответствии требованиям ATX 3.0 ничего не говорится, в данном случае кабель и коннектор 12VHPWR отсутствует.

Источник: MSI

В серии MAG GL компания MSI придумала простое и эффективное решение для предупреждения пользователя о неполном подключении кабеля 12VHPWR. Коннекторы штекера окрашены в ярко жёлтый цвет, так пользователю будет проще заметить наличие зазора при неполном подключении. Стоит напомнить, что кабели и штекеры 12VHPWR довольно капризны, требуют аккуратного подключения без перегибов, неполное подключение кабеля грозит перегревом и оплавлением. Кроме всего прочего, нужно обязательно проверять, защёлкнулся ли на штекере 12VHPWR замок.

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Цены на блоки не уточняются.

Источники
MSI
TechPowerUp
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#msi #блоки питания
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10:48
Для обьективности 115 это в турбобусте. А так базовая тоже 45. Поэтому этот компот из 6+8 ядер интела в ноуте быстренько перегреваеться, можно считать, что тоже 45 ватт. Ну и у амд так полагаю, это то...
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10:48
не пойду))) я свои деньги считать умею, выкладвать пачками за всякий кал я не буду
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Анатолий Черезямов
10:47
Ну а что тогда за определённые бренды топишь? Если педикам нравится iPhone, не означает то что у меня iPhone, и дело не в том то что у меня нету денег. Я покупаю только всегда качественное и дорогое.
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emptystack
10:46
да ради бога, мне на бренды побоку вообще, все делают и плохо, и хорошо.
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Анатолий Черезямов
10:46
Ну иди собери такой колхоз, но для начала тебе придётся свой дом продать.
Как учёный СССР создал Intel Pentium и дал жизнь всем последующим поколениям процессоров Intel
emptystack
10:45
так дело не в этом. вы решили похвастаться своим "очень дорогим пк", а по итогу обнаружилось, что в пк колхоз уровня сборок 2 ядра 2 гига с авито. Уж не позорились бы ))
Как учёный СССР создал Intel Pentium и дал жизнь всем последующим поколениям процессоров Intel
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