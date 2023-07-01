Исправление находится на стадии тестирования.

Christian Wiediger, Unsplash

Владельцы видеокарт NVIDIA на протяжении некоторого времени испытывают проблемы с повышенной задержкой DPC, проблема подтверждена и зарегистрирована. Как сообщает Tom’s Hardware со ссылкой на заявления представителя NVIDIA Мануэля Гусмана (Manuel Guzman) в социальной сети Twitter*, решение готово и тестируется в составе одного из обновлений. Первоначальное сообщение было написано ещё 8 июня, 30 июня Гусман подтвердил, что тесты продолжаются и вносятся финальные изменения, о сроках выпуска информации пока нет.

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На странице Гусмана также можно найти полезные рекомендации по установке новых драйверов, например, перед установкой нужно закрывать все программы для мониторинга видеокарты и графического процессора во избежание их негативного влияния на компоненты драйвера, отвечающие за установку целевого уровня энергопотребления — уровень может быть занижен. Также рекомендуется установить свежие обновления для Windows 11, в них содержатся улучшения для функции TDR (Timeout Detection and Recovery), которая обнаруживает проблемы с откликом видеокарты.