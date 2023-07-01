Решение позволит задействовать неиспользуемые линии основного слота PCIe.

Современные видеокарты начального и даже среднего класса зачастую не используют все 16 линий PCI Express, как правило в данном сегменте достаточно 8 линий. Получается, половина основного слота PCIe простаивает, а ведь свободные линии можно было бы использовать для подключения дополнительных устройств, например, M.2 NVMe накопителей. Похоже, компания ASUS намерена решить эту проблему, оснастив видеокарты дополнительными слотами расширения. Генеральный менеджер ASUS в Китае Тони Ю (Tony Yu) показал прототип GeForce RTX 4060 Ti Dual с M.2 разъёмом на обратной стороне. Видео с демонстрацией работы прототипа было опубликовано на платформе bilibili, сообщает VideoCardz.

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В описываемый прототип GeForce RTX 4060 Ti Dual был установлен накопитель Samsung 980 PRO объёмом 2 ТБ, специалист продемонстрировал, что всё работает и идея реализуема. Твердотельные накопители M.2 требуют около 10…14 Вт для своей работы, в случае RTX 4060 Ti 8-контактного разъёма дополнительного питания хватит и для видеокарты, и для накопителя.

VideoCardz Скорости практически идентичны тем, что наблюдаются в стандартном слоте M.2 на материнской плате. Источник: 普普通通Tony大叔 , bilibili

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Продумано и охлаждение, тепло от накопителя отводится к основному радиатору, для этого в печатной плате предусмотрен вырез, а на радиаторе дополнительная контактная площадка. Вероятно, можно будет реализовать дополнительное охлаждение и с обратной стороны, что будет полезно для двухсторонних накопителей.