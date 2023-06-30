Она смогла запустить оригинальный Crysis!

Китайские разработчики видеокарт всё чаще обращают на себя внимание, уже неоднократно обсуждалась производительность игровой видеокарты MTT S80 от компании Moore Threads, теперь руки энтузиастов дошли и до другого решения — Glenfly Arise 1020 от компании Zhaoxin. Видеокарту раздобыл коллекционер и блогер, известный в Twitter* под псевдонимом @Loeschzwerg_3DC. Было установлено, что видеокарта поддерживает DX11, OpenCL 3.0 и OpenGL 4.5, чип произведён по 28-нм техпроцессу и имеет 256 шейдерных блоков, а видеопамять представлена 2 ГБ DDR4 (шина 64 бит). Не густо, но возможности видеокарты было решено проверить в играх и бенчмарках.

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В 3DMark Fire Strike оценка Glenfly Arise 1020 составила 562 балла, но не стоит списывать её со счетов — видеокарта смогла запустить оригинальный Crysis, а это уже достижение. Тестирование в играх было опубликовано на YouTube канале энтузиаста 24784ds, в Crysis при разрешении 720p и высоких настройках графики можно наблюдать частоту кадров в диапазоне 18…34 FPS. В бенчмарке Half Life 2 Lost Coast на высоких настройках средняя частота кадров составила 48 FPS, работает даже Dota 2 — в разрешении 1080p на одном из начальных пресетов графики карта выдаёт около 30 FPS. Ещё пару бенчмарков можно увидеть в видео.





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