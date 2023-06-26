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Появились первые превью GeForce RTX 4060 в Cyberpunk 2077 — с DLSS 3 более 100 FPS при ультра RT
Неплохо, но нужно больше обзоров.
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Krzysztof Hepner, Unsplash

Продажи GeForce RTX 4060 начинаются 29 июня, торговые площадки уже добавляют различные модели в свои каталоги, а накануне стали известны предварительные результаты новинки в 3DMark. Тем временем, YouTube блогер RandomGaminginHD получил разрешение от NVIDIA на публикацию превью младшей видеокарты класса 60 в Cyberpunk 2077. Подробных данных о производительности в превью публиковать нельзя, но геймплей в различных режимах с активным счётчиком кадров блогер показал.

DLSS 3 позволяет повысить производительность примерно в 1,5 раза относительно DLSS 2.
Источник: RandomGaminginHD, YouTube

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Для превью выбор пал на разрешение 1080p, высокие настройки качества текстур и плотности толпы, ультра настройки трассировки лучей. В нативном разрешении GeForce RTX 4060 обеспечила частоту кадров 51…54 FPS при передвижении в локации «Пустоши» и 33…40 FPS в городских локациях. Активация технологии DLSS 2 в режиме «Баланс» увеличивает частоту кадров до 70…79 FPS в дневное время, ночью при обилии световых эффектов FPS опускается до 65, но активация DLSS 3 с генерацией кадров даёт огромный бонус — частота кадров повышается до 101…121 FPS. В видео RandomGaminginHD есть сравнения «бок о бок» режимов DLSS 2 и DLSS 3 для RTX 4060, а также RTX 2060 и RTX 4060 — новинка примерно в 2,5 раза быстрее за счёт генерации.


Полные обзоры на модели GeForce RTX 4060 с рекомендованной ценой 299 долларов США появятся 28 июня, более дорогих вариантов — в день начала продаж. Интересно, сможет ли RTX 3060 12 ГБ за счёт большего объёма памяти обеспечить более высокую производительность в нативном разрешении при активации текстур высокого качества в новых консольных портах, да и в целом интересно сравнение без DLSS, это отличная технология, но качество масштабирования в 1080p может быть не настолько хорошим, чем в более высоких разрешениях.

Дополнение

Также свои материалы опубликовали и другие известные YouTube блогеры. В частности, JayzTwoCents остался не очень доволен ценой, но доволен производительностью, в бенчмарке Cyberpunk 2077 на высоких-ультра настройках без трассировки лучей средний FPS составил 80,8 кадров в секунду. Карта находится между RTX 3060 и 3060 Ti, располагаясь ближе к последней. Повышение лимитов энергопотребления и дополнительные 100 МГц увеличили результат до 82,3 FPS. Также блогер показал реальный геймплей с трассировкой лучей и DLSS 3 при частоте кадров около 100 FPS, видимо, это было одним из условий публикации превью.


Наиболее информативным оказалось превью Daniel Owen, в котором блогер напрямую сравнил несколько видеокарт и даже отметил превосходство RTX 3060 12 ГБ по объёму видеопамяти. При настройках, которые было разрешено использовать для тестирования, хватало 8 ГБ видеопамяти и поэтому никаких проблем RTX 4060 не испытывала, действительно опережая предшественника на 19% в нативном разрешении без генерации кадров и примерно на 70% с генерацией.

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Источники
RandomGaminginHD, YouTube (удалено?)
JayzTwoCents, YouTube
Daniel Owen, YouTube
За пост начислено вознаграждение
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#nvidia #видеокарты #geforce rtx 4060
Источник: youtube.com
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scroooge
18:19
Зато ноуты с 4060 стоят за сотню
Появились первые превью GeForce RTX 4060 в Cyberpunk 2077 — с DLSS 3 более 100 FPS при ультра RT
Щит Правосудия
18:19
Если посол ФША так говорит, значит причастны 100%. https://www.gazeta.ru/politics/news/2023/06/25/20741918.shtml
Посол США в России заверила Москву в непричастности Вашингтона к вооружённому мятежу ЧВК «Вагнер»
Алексей Сизиков
18:13
Я уже сразу угадываю.автора как бы мелко он не писал свое имя)))
Как оказалось, собрать мощный игровой компьютер для 4К@60 fps можно всего за 110 000 рублей
Razg0n
18:10
FG 😁
Первые игровые тесты GeForce RTX 4060 в Cyberpunk 2077 — на 27 % быстрее RTX 3060
ЮРА ОНИЩЕНКО
18:10
Да это двуличие весь мир увидел
Посол США в России заверила Москву в непричастности Вашингтона к вооружённому мятежу ЧВК «Вагнер»
Lubitel 32
18:10
За все эти светилки и моргалки попросят денег. Ежу понятно что это для стационарного юза приматами подвида стрЫмер-быдлеус. Обычным людям хватит Ugreen/AgeStar на струбцине. Хуже наверное только с но...
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FelsheR-BAN100900
18:09
Если приказ преступен, направлен против родной страны - солдат не должен его выполнять. Не надо делать из военных баранов.
Были ли участники "похода на Москву", сбившие вертолеты и самолет ВКС РФ, невиновны
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