Неплохо, но нужно больше обзоров.

Krzysztof Hepner, Unsplash

Продажи GeForce RTX 4060 начинаются 29 июня, торговые площадки уже добавляют различные модели в свои каталоги, а накануне стали известны предварительные результаты новинки в 3DMark. Тем временем, YouTube блогер RandomGaminginHD получил разрешение от NVIDIA на публикацию превью младшей видеокарты класса 60 в Cyberpunk 2077. Подробных данных о производительности в превью публиковать нельзя, но геймплей в различных режимах с активным счётчиком кадров блогер показал.



Источник: DLSS 3 позволяет повысить производительность примерно в 1,5 раза относительно DLSS 2.Источник: RandomGaminginHD, YouTube

реклама

Для превью выбор пал на разрешение 1080p, высокие настройки качества текстур и плотности толпы, ультра настройки трассировки лучей. В нативном разрешении GeForce RTX 4060 обеспечила частоту кадров 51…54 FPS при передвижении в локации «Пустоши» и 33…40 FPS в городских локациях. Активация технологии DLSS 2 в режиме «Баланс» увеличивает частоту кадров до 70…79 FPS в дневное время, ночью при обилии световых эффектов FPS опускается до 65, но активация DLSS 3 с генерацией кадров даёт огромный бонус — частота кадров повышается до 101…121 FPS. В видео RandomGaminginHD есть сравнения «бок о бок» режимов DLSS 2 и DLSS 3 для RTX 4060, а также RTX 2060 и RTX 4060 — новинка примерно в 2,5 раза быстрее за счёт генерации.





Полные обзоры на модели GeForce RTX 4060 с рекомендованной ценой 299 долларов США появятся 28 июня, более дорогих вариантов — в день начала продаж. Интересно, сможет ли RTX 3060 12 ГБ за счёт большего объёма памяти обеспечить более высокую производительность в нативном разрешении при активации текстур высокого качества в новых консольных портах, да и в целом интересно сравнение без DLSS, это отличная технология, но качество масштабирования в 1080p может быть не настолько хорошим, чем в более высоких разрешениях.

Дополнение

Также свои материалы опубликовали и другие известные YouTube блогеры. В частности, JayzTwoCents остался не очень доволен ценой, но доволен производительностью, в бенчмарке Cyberpunk 2077 на высоких-ультра настройках без трассировки лучей средний FPS составил 80,8 кадров в секунду. Карта находится между RTX 3060 и 3060 Ti, располагаясь ближе к последней. Повышение лимитов энергопотребления и дополнительные 100 МГц увеличили результат до 82,3 FPS. Также блогер показал реальный геймплей с трассировкой лучей и DLSS 3 при частоте кадров около 100 FPS, видимо, это было одним из условий публикации превью.





Наиболее информативным оказалось превью Daniel Owen, в котором блогер напрямую сравнил несколько видеокарт и даже отметил превосходство RTX 3060 12 ГБ по объёму видеопамяти. При настройках, которые было разрешено использовать для тестирования, хватало 8 ГБ видеопамяти и поэтому никаких проблем RTX 4060 не испытывала, действительно опережая предшественника на 19% в нативном разрешении без генерации кадров и примерно на 70% с генерацией.

рекомендации RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри На порядок упала цена Samsung S22 Ultra -50% на Xiaomi Redmi 10C 3/64Gb iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок -200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке -30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену RTX 3070 за 40 с началом = надо брать 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti



