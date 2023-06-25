Урезанная RTX 3060 8 ГБ где-то далеко позади.

Несмотря на возросший скепсис к 8-гиговым видеокартам и неоднозначные характеристики средне-бюджетных игровых новинок NVIDIA класса 60, многие ждут обзоров и начала продаж GeForce RTX 4060. Видеокарте назначили рекомендованную цену от 299 долларов США, она нетребовательна к наличию мощного блока питания благодаря энергопотреблению 115 Вт, также владелец получает поддержку аппаратного ускорения кодирования AV1 и DLSS 3 с генерацией кадров. Обзоры RTX 4060 ожидаются 28 июня, но специалисты VideoCardz уже получили некоторые сведения о производительности в синтетических бенчмарках 3DMark и констатируют, что новинка в среднем на 23% быстрее 12-гиговой RTX 3060 и на 48% быстрее 8-гиговой версии этой модели Ampere. Отмечается, что для тестирования использовался не самый новый драйвер и поддержка видеокарты в нём реализована не была.

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Наибольшее преимущество над предшественниками RTX 4060 показала в 3DMark TimeSpy, опередив RTX 3060 12 ГБ на 30% в пресете Performance и на 33% в пресете Extreme, отрыв от RTX 3060 8 ГБ составляет 55% и 61% соответственно. В Speed Way и Port Royal преимущество RTX 4060 над RTX 3060 с большим объёмом видеопамяти достигает 17%, урезанная версия всё также остаётся далеко позади.

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Бенчмарки бенчмарками, но интереснее всего производительность в реальных играх, как RTX 4060 покажет себя в консольных портах, требовательных к видеопамяти, тяжёлых проектах с трассировкой лучей, поможет ли DLSS 3 и будет ли он хорошо работать на этой модели — всё это удастся узнать 28 июня, может, чуть раньше. Продажи видеокарты запланированы на 29 июня.

Источники VIdeoCardz