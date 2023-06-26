Есть модели по рекомендованной цене.

На этой неделе начнутся продажи GeForce RTX 4060 и многие зарубежные онлайн площадки уже наполняют свои каталоги новинками, что позволяет в какой-то степени заранее оценить ассортимент моделей, которые появятся на старте продаж. Цены в этом случае не всегда соответствуют действительности, но в каталоге американского Newegg уже есть модели по официально рекомендованной цене, сообщает VideoCardz.

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В каталоге отметились три модели компании MSI: Ventus 2X Black с ценой 299 долларов США и два варианта Gaming с заводским разгоном и без него — обе стоят 329,99 долларов, что, вероятно, ошибка. Тем не менее, похоже, что Ventus 2X Black пока единственный претендент на раннюю публикацию обзоров 28 июня, NVIDIA продолжает разделять дни снятия эмбарго на публикации для видеокарт с рекомендованной ценой и более дорогих. Если сравнивать цены на RTX 4060 и 4060 Ti в исполнении Ventus 2X, разница составляет примерно 80 долларов США, а между моделями Gaming — 100 долларов, отмечает ресурс. Начало продаж 29 июня.

рекомендации RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри На порядок упала цена Samsung S22 Ultra -50% на Xiaomi Redmi 10C 3/64Gb iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок -200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке -30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену RTX 3070 за 40 с началом = надо брать 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

Накануне появились результаты первых тестов GeForce RTX 4060 в бенчмарках 3DMark, в среднем новинка оказалась на 23% быстрее RTX 3060 12 ГБ и на 48% быстрее урезанной RTX 3060 8 ГБ, показав наибольшее преимущество в 3DMark TimeSpy. Отличные результаты, но RTX 4060 уступает полноценной RTX 3060 по объёму памяти и её пропускной способности, что может негативно сказаться на производительности, качестве и комфорте геймплея в современных играх, так что нужно ждать подробных сравнительных тестов.

Источники Newegg VideoCardz