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В зарубежном интернет-магазине появились MSI GeForce RTX 4060 с ценой от 299 долларов
Есть модели по рекомендованной цене.
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На этой неделе начнутся продажи GeForce RTX 4060 и многие зарубежные онлайн площадки уже наполняют свои каталоги новинками, что позволяет в какой-то степени заранее оценить ассортимент моделей, которые появятся на старте продаж. Цены в этом случае не всегда соответствуют действительности, но в каталоге американского Newegg уже есть модели по официально рекомендованной цене, сообщает VideoCardz.

Источник: Newegg и VideoCardz

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В каталоге отметились три модели компании MSI: Ventus 2X Black с ценой 299 долларов США и два варианта Gaming с заводским разгоном и без него — обе стоят 329,99 долларов, что, вероятно, ошибка. Тем не менее, похоже, что Ventus 2X Black пока единственный претендент на раннюю публикацию обзоров 28 июня, NVIDIA продолжает разделять дни снятия эмбарго на публикации для видеокарт с рекомендованной ценой и более дорогих. Если сравнивать цены на RTX 4060 и 4060 Ti в исполнении Ventus 2X, разница составляет примерно 80 долларов США, а между моделями Gaming — 100 долларов, отмечает ресурс. Начало продаж 29 июня.

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Накануне появились результаты первых тестов GeForce RTX 4060 в бенчмарках 3DMark, в среднем новинка оказалась на 23% быстрее RTX 3060 12 ГБ и на 48% быстрее урезанной RTX 3060 8 ГБ, показав наибольшее преимущество в 3DMark TimeSpy. Отличные результаты, но RTX 4060 уступает полноценной RTX 3060 по объёму памяти и её пропускной способности, что может негативно сказаться на производительности, качестве и комфорте геймплея в современных играх, так что нужно ждать подробных сравнительных тестов.

Источники
Newegg
VideoCardz
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#nvidia #видеокарты #geforce rtx 4060
Источник: videocardz.com
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