Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Первой видеокартой AFOX в серии GeForce RTX 40 стала модель RTX 4090 с центробежным вентилятором
Для специфичных профессиональных задач или компактной игровой сборки.
рекомендации
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз
-50% на Xiaomi Redmi 10C 3/64Gb
120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри
-30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр
-19000р на RTX 4080 Gigabyte Aorus
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену
Источник: AFOX

Компания AFOX выпустила двухслотовый вариант GeForce RTX 4090 (AF4090-24GD6XH4) с центробежным вентилятором в составе системы охлаждения. Такие конструкции до сих пор востребованы в потребительском сегменте для создания мощных систем с несколькими видеокартами, рабочих систем для рендеринга, вычислений и т.д. Для решения подобных задач NVIDIA предлагает профессиональные видеокарты с большим объёмом видеопамяти, но у потребительских модификаций есть преимущество — цена.

Источник: AFOX

реклама

Вместо одной профессиональной RTX A6000 ADA можно приобрести несколько RTX 4090 и для определённых задач такой выбор может быть предпочтительнее. Подобные видеокарты могут найти применение в компактных игровых ПК, серия видеокарт Ada Lovelace обладает отличной энергоэффективностью, можно гибко настроить энергопотребление, оптимизировав температуры и шум системы охлаждения. В длину видеокарта занимает сравнительно небольшие 26,6 см, на обратной стороне присутствует бэкплейт, а 16-контактный разъём питания выведен на торец – так питание подключать удобнее и в серверной стойке, и в обычном корпусе. Цена модели не уточняется.

Источник: AFOX
Источники
AFOX
VideoCardz
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nvidia #видеокарты #geforce rtx 4090 #afox
Источник: afox-corp.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Intel прекратил выпуск Arc A770 Limited Edition 16 Гб
AMD разработала компактную версию Navi 31 для размещения в корпусе Navi 32
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Погибший на батискафе «Титан» генеральный директор не хотел нанимать «50-летних белых парней»
43
В Сети появились кадры горящего в результате поражения FPV-дроном ЗРК Avenger с последующей детонацией зенитных ракет
2
ASML столкнётся с новыми ограничениями на экспорт оборудования в Китай с 30 июня
1
ВКС России ночью уничтожили на Украине арсеналы с иностранным ракетным вооружением
+
В Кремле сообщают о принятии всех необходимых мер по Пригожину
7
Первый твердотельный накопитель FireCuda 540 с PCIe 5.0 от Seagate появился в ассортименте магазинов
+
Дрон-камикадзе «Ланцет» поразил РСЗО «Град» ВСУ, вызвав произвольную детонацию снарядов
1
Подоляк в провале наступления ВСУ обвинил «партнёров», которых слишком долго пришлось упрашивать передать оружие
+
Перехват дальнобойной ракеты Storm Shadow комплексом "Панцирь-С1" попал на видео
2
На сайте Gigabyte появилась информация о процессоре AMD Ryzen 7 5700
+
В США началась битва за будущее F-35 между Lockheed Martin и Pratt & Whitney
3
Военная техника замечена в центре столицы России
6
Глава UFC заявил, что перспектива боя между Илоном Маском и Марком Цукербергом реальна
+
Что происходит с ЧВК «Вагнер», где сейчас Пригожин, и что сказал В. Путин
12
В Минцифры заявили о необходимости усиления контроля за безопасностью телевещания в РФ
1
59 смартфонов Xiaomi получили российскую версию прошивки MIUI 14 на базе Android 13
3
На Украине допустили возможность «второй серии» ракетных ударов ВС РФ по объектам энергетики
+
Турки развернут производство БПЛА «Байрактар» на Украине к 2025 году
+
Почему провокация Пригожина может свидетельствовать о скором окончании СВО
28
В Пентагоне поддержали предоставление Украине кассетных боеприпасов - Reuters
+

Популярные статьи

Как российский Су-57 сумел избежать "ловушки стоимости", погубившей программы F-22 и F-35 – MWM
24
Гиперзвуковая ракета 9-А-7660 «Кинжал» и её реальные возможности
9
GSC объявило войну русскоязычному игрожуру
15
S.T.A.L.K.E.R. 2 наносит ответный удар: iXBT games получило несколько страйков
9
ТОП-9 видеокарт для игр с трассировкой лучей, актуальных в 2023 году
39
Битва двух Radeon'ов или вновь о ширине шины и количестве памяти
8
США тестируют лазер мощностью 10 кВт, который может вывести из строя вражеский корабль
3
Российские Су-35 тотально превосходят самолёты ВСУ: Киев требует от Запада американские F-16 — СМИ
9
GTX 1080 Ti или RX VEGA 64 - рассуждаю и теоретизирую о героях вчерашних дней
8
Краткое тестирование в игре Trepang2
4

Сейчас обсуждают

Андрей Громов
16:18
Израильские вполне себе успешно применяются не смотря на с-300 у Сирии.
Как российский Су-57 сумел избежать "ловушки стоимости", погубившей программы F-22 и F-35 – MWM
Андрей Громов
16:17
А что является мерилом успешности боевой техники, как не масштабы её производства? Вот миг-21 был успехом и это сразу видно по масштабам производства. Сейчас идёт война, фронту нужны самолёты, где мас...
Как российский Су-57 сумел избежать "ловушки стоимости", погубившей программы F-22 и F-35 – MWM
Dimon1996
16:17
И не говори. Что же случилось-то?
В Кремле сообщают о принятии всех необходимых мер по Пригожину
Андрей Громов
16:14
На порядок это значит их должно быть минимум 150.
Как российский Су-57 сумел избежать "ловушки стоимости", погубившей программы F-22 и F-35 – MWM
PUPO
16:12
Теперь все пропало, потому что в последних заявлениях, которые сделал Пригожин, можно сделать вывод, что "Бобик" укусил хозяина, причем смертельно укусил. Он разбил в пух и прах всю фальшивость объясн...
Подразделения "Ахмат" подъезжают к Ростову-на-Дону
PUPO
16:09
​"Вагнер" вот-вот возьмет ядерную базу под Воронежем, операция поручена Уткину ! Какой ахмат )))) эти только в загряд отряды годны
Подразделения "Ахмат" подъезжают к Ростову-на-Дону
Робин Гудеичь
16:07
Ты бы не радовался, вам это ни как не поможет, радуется он, жертва опороса.
Подразделения "Ахмат" подъезжают к Ростову-на-Дону
beltar
16:04
Так там уже давно все дурки закрыты, денег нет. До СВО еще.
Подразделения "Ахмат" подъезжают к Ростову-на-Дону
Grotlon
16:02
Ну да, в играх 5600 будет быстрее.
В Сети замечена ещё одна потенциальная новинка для платформы AMD AM4
32Влад32
15:59
Мало того. "Титан" был очень схож по характеристикам с "Титаником". Есть и другие совпадения и аналогии.
Погибший на батискафе «Титан» генеральный директор не хотел нанимать «50-летних белых парней»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем