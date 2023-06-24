Для специфичных профессиональных задач или компактной игровой сборки.

Компания AFOX выпустила двухслотовый вариант GeForce RTX 4090 (AF4090-24GD6XH4) с центробежным вентилятором в составе системы охлаждения. Такие конструкции до сих пор востребованы в потребительском сегменте для создания мощных систем с несколькими видеокартами, рабочих систем для рендеринга, вычислений и т.д. Для решения подобных задач NVIDIA предлагает профессиональные видеокарты с большим объёмом видеопамяти, но у потребительских модификаций есть преимущество — цена.

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Вместо одной профессиональной RTX A6000 ADA можно приобрести несколько RTX 4090 и для определённых задач такой выбор может быть предпочтительнее. Подобные видеокарты могут найти применение в компактных игровых ПК, серия видеокарт Ada Lovelace обладает отличной энергоэффективностью, можно гибко настроить энергопотребление, оптимизировав температуры и шум системы охлаждения. В длину видеокарта занимает сравнительно небольшие 26,6 см, на обратной стороне присутствует бэкплейт, а 16-контактный разъём питания выведен на торец – так питание подключать удобнее и в серверной стойке, и в обычном корпусе. Цена модели не уточняется.

Источники AFOX VideoCardz