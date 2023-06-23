В сравнении участвовали процессоры Ryzen 9 7940HS и Ryzen 9 6900HX.

Первые ноутбуки, портативные и мини-ПК с новыми процессорами AMD Ryzen 7040HS месяцем ранее наконец-то появились в продаже. В числе преимуществ новых процессоров производительная интегрированная графика на базе архитектуры RDNA 3. Флагманы семейства Phoenix с Radeon 780M на борту хорошо справляются с играми, но насколько новые решения лучше предыдущих Rembrandt с их RDNA 2 графикой? Это выяснил YouTube блогер RandomGaminginHD, сравнив два похожих мини-ПК разных поколений от компании Minisforum. Модель UM790 Pro основана на Ryzen 9 7940HS, модель UM690 — на Ryzen 9 6900HX. Оба ПК использовали 16 ГБ DDR5-5600.

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Из таблицы выше видно, что Ryzen 9 7940HS и 6900HX похожи, процессоры 8-ядерные и 16-поточные, а их графика предлагает 12 вычислительных блоков. На стороне Phoenix новые архитектуры, большие частоты и кэш-память. В рассматриваемых конфигурациях это даёт прибавку в играх до 10% — больше всего в Cyberpunk 2077, Forza Horizon 5 и Call of Duty Modern Warfare 2. В обновлённой «некст-ген» версии The Witcher 3 разницы не было вообще.

Отличный уровень производительности для интегрированной графики. В данном тесте разница между поколениями может не впечатлить, однако нужно отметить ещё одно преимущество процессоров Phoenix, которое позволит лучше раскрыть возможности интегрированной графики. Ryzen 7040HS поддерживают память LPDDR5X-7500, в то время как 6000 серия Rembrandt только DDR5-6400, так что в максимальной конфигурации преимущество Radeon 780M будет выше.

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