Может возникнуть при проверке разрешений общих фалов и папок.

В Windows 11 версий 21H2 и 22H2 официально подтверждена проблема, которая связана с проводником и вызывает повышенную нагрузку на процессор, сообщает Neowin со ссылкой на сайт Microsoft. Проблема проявляется после того, как пользователь попытается проверить действующие разрешения в диалоговом окне «Дополнительные параметры безопасности» общих файлов или папок. На подверженных проблеме системах пользователь увидит окно с оценкой действующих разрешений, но результатов не получит, зато нагрузка на процессор от проводника Windows возрастёт и будет держаться на повышенном уровне даже после закрытия диалоговых окон.

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Проблема может проявляться на системах Windows 11 после майского обновления безопасности KB5026372. Решение простое — перезагрузка системы. Также помогает выход и повторный вход в систему. Возможно, поможет завершение и повторный запуск explorer.exe, но такой метод не предлагается. Специалисты считают, что большинство домашних пользователей не столкнётся с данной проблемой.