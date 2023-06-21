"Свежая и спокойная белая и светло-голубая цветовая гамма с голубыми дышащими огоньками подарит ощущение прохлады в этот жаркий летний день", — пишет производитель.

У желающих приобрести новинку NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti в белом исполнении появился новый, достойный для рассмотрения вариант, выпустила его китайская компания Yeston. Новая модель RTX 4060Ti-8G D6 Game Ace (кит. 游戏高手) была представлена сегодня на официальной странице компании в социальной сети Weibo, сообщает VideoCardz. Видеокарта получила белую печатную плату и двухцветный кожух, сочетающий элементы в белом и голубом цвете. В кожух также встроены несколько синих светодиодов. Конструкция системы охлаждения в целом выглядит стандартно — это радиатор на тепловых трубках и три вентилятора, как реализован контакт с графическим процессором и другими компонентами, пока не уточняется.

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Не сообщается о наличии и каких-либо особых возможностей, например, двойного BIOS, также неизвестны точные спецификации, на момент написания карта ещё не появилась на официальном сайте, но найти её уже можно на китайских торговых площадках. На JD.com видеокарту предлагают купить за 3099 юаней, примерно 36000 рублей или 430 долларов США. Предварительные спецификации: 2310 МГц базовая частота с повышением до 2535 МГц, — значения соответствуют эталонным.