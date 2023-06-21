Поддерживается до 96 ГБ DDR5-6400, на подсистеме питания присутствует охлаждение.

4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз

4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз

iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри

iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри

RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри

RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

Ассортимент AMD AM5 материнских плат формата Mini-ITX в настоящее время ограничен, недорогих моделей и вовсе нет, но выбор скоро расширится, Gigabyte представила новую Mini-ITX плату на базе чипсета A620 начального уровня, сообщают в ComputerBase и GdM. Цены пока неизвестны, но потенциально новинка может снизить порог входа в мир компактных сборок на платформе AM5.

реклама

Представленная Gigabyte A620I AX оснащается подсистемой питания со схемой 5+2+1 и дополнительным охлаждением. Предусмотрено два слота для установки оперативной памяти DDR5, максимальный объём 96 ГБ доступен при установке двух модулей по 48 ГБ, поддерживаются профили AMD EXPO и Intel XMP, максимальная скорость 6400 МТ/с. Для подключения накопителей присутствует один слот M.2 с радиатором, он совместим с PCIe Gen4 x4, также на плате присутствует пара SATA разъёмов. Слот расширения для установки видеокарт имеет конфигурацию PCIe Gen4 x16 и отличается наличием защёлки EZ-Latch для удобной разблокировки разъёма при извлечении видеокарты.

рекомендации MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок RTX 4060 Ti за гроши в Регарде -30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр -25% на Xiaomi POCO F5 Pro 12/256Gb RTX 3070 Gigabyte дешевеет несмотря на курс 120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри -39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену На порядок упала цена S22 Ultra 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti -10000р на MSI 3070 = цена в рублях падает RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Присутствует 2,5-гигабитный сетевой адаптер Realtek, адаптер Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 на чипе Realtek RTL8852CE. В числе разъёмов на задней панели видеовыходы DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, USB 3.2 Gen 1 Type-C, USB 3.2 Gen 2 Type-A и другие. Плата поддерживает прошивку BIOS без установки процессора, памяти и видеокарты — функция называется Q-Flash Plus.

Источники Gigabyte ComputerBase и GdM