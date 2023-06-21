Ассортимент AMD AM5 материнских плат формата Mini-ITX в настоящее время ограничен, недорогих моделей и вовсе нет, но выбор скоро расширится, Gigabyte представила новую Mini-ITX плату на базе чипсета A620 начального уровня, сообщают в ComputerBase и GdM. Цены пока неизвестны, но потенциально новинка может снизить порог входа в мир компактных сборок на платформе AM5.
реклама
Представленная Gigabyte A620I AX оснащается подсистемой питания со схемой 5+2+1 и дополнительным охлаждением. Предусмотрено два слота для установки оперативной памяти DDR5, максимальный объём 96 ГБ доступен при установке двух модулей по 48 ГБ, поддерживаются профили AMD EXPO и Intel XMP, максимальная скорость 6400 МТ/с. Для подключения накопителей присутствует один слот M.2 с радиатором, он совместим с PCIe Gen4 x4, также на плате присутствует пара SATA разъёмов. Слот расширения для установки видеокарт имеет конфигурацию PCIe Gen4 x16 и отличается наличием защёлки EZ-Latch для удобной разблокировки разъёма при извлечении видеокарты.
Присутствует 2,5-гигабитный сетевой адаптер Realtek, адаптер Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 на чипе Realtek RTL8852CE. В числе разъёмов на задней панели видеовыходы DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, USB 3.2 Gen 1 Type-C, USB 3.2 Gen 2 Type-A и другие. Плата поддерживает прошивку BIOS без установки процессора, памяти и видеокарты — функция называется Q-Flash Plus.
- Источники
- Gigabyte
- ComputerBase и GdM