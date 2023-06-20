Компания Thermaltake представила башенный кулер для процессора UX200 SE ARGB — это обновлённая версия оригинальной модели, которая нашла популярность у потребителей, сообщает TechPowerUp. Основным улучшением называется более крупный алюминиевый радиатор с большим количеством пластин, а значит и большей площадью для рассеивания тепла. Обновлённая версия может отвести до 170 Вт тепла, когда для оригинальной модели заявлено до 130 Вт. Тепло к алюминиевому блоку рёбер передают четыре медные тепловые трубки диаметром 6 мм, с процессором реализован прямой контакт.
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В комплекте поставляется 120-мм вентилятор с гидравлическим подшипником и ШИМ регулированием скорости вращения в диапазоне от 800 до 1800 об/мин. Заявлена наработка на отказ 30000 часов. На максимальной скорости вентилятор обеспечивает подачу воздуха 62,72 кубических футов в минуту (CFM) при уровне шума до 25 дБ. Крыльчатка подсвечивается светодиодами, расположенными на ступице. Подключение подсветки осуществляется через 3-контактный RGB разъём 5 В.
С установленным вентилятором размеры Thermaltake UX200 SE ARGB составляют 122×61×156,2 мм, а весит кулер 771 грамм. Доступны варианты в чёрном и белом цвете, среди поддерживаемых сокетов — Intel от LGA1700 до LGA775, AMD от AM5 до AM2. За рубежом кулер стоит около 35 долларов США.
- Источники
- Thermaltake
- TechPowerUp