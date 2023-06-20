Самый продвинутый вариант предложит охлаждение VRM, USB Type-C и четыре разъёма под память.

Стоимость сборки на платформе AMD AM5 постепенно снижается вместе с ценами на новые процессоры и оперативную память, а также за счёт появления доступных материнских плат на базе чипсета A620. Специалисты TechPowerUp отметили появление трёх новых microATX вариантов на базе этого чипсета в ассортименте компании Gigabyte — это модели A620M DS3H, A620M S2H и A620M H. В этой тройке вариант DS3H выглядит самым продвинутым благодаря наличию радиатора для охлаждения подсистемы питания VRM, четырёх разъёмов для оперативной памяти и USB 3.2 Gen1 Type-C на задней панели.

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У всех трёх плат есть много общего: подсистема питания 5+2+2, по одному разъёму PCIe 4.0 x16, PCIe 3.0 x1, PCIe 4.0 M.2 NVMe с поддержкой твердотельных накопителей более широкого форм-фактора 2580, что может пригодиться в будущем, также на платах присутствует по четыре порта SATA. Для вывода изображения на задней панели есть разъёмы DP 1.4 и HDMI 2.1, в дополнение к ним модели DS3H и S2H предлагают D-Sub. Платы поддерживают гигабитный Ethernet и обладают возможностью прошивки BIOS без установки процессора (QFlash Plus UEFI), что крайне полезно с учётом долгого срока поддержки платформы.

Источники Gigabyte TechPowerUp