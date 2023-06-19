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AMD разрабатывает технологию FreeSync Panel Replay, как более продвинутую замену Panel Self Refresh
Технология позволит снизить энергопотребление мобильных платформ.
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TECHRPT, Unsplash

В 2021 году компания AMD начала внедрение поддержки технологии Panel Self Refresh (PSR) на графических решениях с движком дисплея DCN 3.1 и новее, например, к таким решениям относится интегрированная графика APU семейства Rembrandt. Технология PSR в основном предназначается для ноутбуков, планшетов и других автономных устройств: PSR снижает энергопотребление за счёт локального (на дисплее) обновления статичного изображения — количество запросов к GPU в этом случае меньше, что позволяет отключать определённые блоки и экономить энергию. Как сообщает VideoCardz, AMD работает над расширением поддержки PSR с помощью функции FreeSync Panel Reply. Описание этой функции недавно появилось в исправлении драйвера дисплея AMD для Linux.

Источник: Freedesktop, VideoCardz и Phoronix

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FreeSync Panel Reply не будет работать вместе с PSR, технологию следует рассматривать как развитие PSR с расширенной поддержкой большего количества сценариев и уменьшением задержки. FreeSync Panel Reply уменьшает задержку, обеспечивая синхронизацию источника и передатчика, что упрощает управление частотой обновления дисплея. Кроме того, перенаправление данных о пикселях приёмнику позволит снизить энергопотребление за счёт более длительных периодов отключения некоторых частей графического процессора. Технология найдёт применение на мобильных платформах, которые поддерживают переменную частоту обновления и FreeSync.

Источники
Freedesktop
VideoCardz и Phoronix
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