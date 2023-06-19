14-ядерный процессор с пиковой частотой 5,0 ГГц.

Китайская компания Erying предлагает для настольных ПК большой ассортимент материнских плат со встроенными мобильными процессорами. На сегодняшний день такие гибриды уже не вызывают удивления, более того, зачастую они привлекают внимание покупателей сравнительно невысокой ценой. При этом современные процессоры для ноутбуков отличаются высокой производительностью, а платформы — богатыми возможностями расширения. Недавно Erying представила первую плату с процессором Intel Core i9-12900HK, её ожидаемая цена в Китае составляет 2099 юаней (менее 25000 рублей на момент написания).

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Intel Core i9-12900HK является 14-ядерным и 20-поточным процессором, объединяющим 6 производительных ядер с максимальной частотой до 5,0 ГГц и 8 эффективных ядер с максимальной частотой до 3,8 ГГц. В компании Erying установили данный процессор на Mini-ITX материнскую плату G660i, она используется и с другими процессорами, ещё одно комбо с ценой 1699 юаней (менее 20000 рублей на момент написания) предложит 14-ядерный Intel Core i7-12800H с пиковой частотой 4,8 ГГц.

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Что касается возможностей расширения, на плате присутствует два слота DIMM для установки памяти DDR4 общим объёмом до 64 ГБ, один разъём PCIe для видеокарты и пара M.2 для накопителей. Заявлено два интерфейса PCIe Gen 4 и один PCIe Gen 3. На панели ввода-вывода присутствуют видеовыходы DP, пара HDMI и один VGA, два USB 3.2, четыре USB 2.0, три аудио-разъёма от 6-канального встроенного кодека. Присутствует два Ethernaet разъёма RJ45 и возможность установки беспроводной сетевой карты WiFi, сообщают Wccftech и ITHome.

Источники Erying Wccftech и ITHome