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Western Digital готовится к выпуску твердотельных накопителей WD Blue SN580
Они должны предложить поддержку PCIe Gen 4.
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Похоже, компания Western Digital готовится представить в фирменной линейке бюджетных твердотельных накопителей WD Blue модели SN580, сообщает TechPowerUp. Ранее накопители появились в списке продуктов, прошедших тестирование на соответствие требованиям организации PCI-SIG, а на днях SN580 заметили в онлайн каталогах ряда зарубежных торговых сетей.

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На данный момент характеристики в каталогах могут быть неточными, цены явно не соответствуют действительности, отмечают специалисты. В описании на сайте чешского Bohemia Computers указана поддержка PCIe Gen 4 x4, что вполне логично. По предположениям, линейка SN580 будет включать модели объёмом до 2 ТБ включительно.

Источник: Bohemia Computers

На текущий момент линейку WD Blue возглавляет PCIe Gen 3 модель SN570, выпущенная в 2021 году. В рецензии TechPowerUp отмечалось, что это безбуферный накопитель с отличным соотношением цены и характеристик, отличной производительностью в повседневном использовании, неплохими скоростными показателями, но небольшим объёмом SLC кэша, невысокой устойчивой скоростью записи и скромными результатами в синтетических бенчмарках — SN570 получил награды Great Value и Editor’s Choice от редакции ресурса.

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Сроки начала продаж WD Blue SN580 неизвестны, однако в каталоге одного из ритейлеров нашли информацию о завершении производства текущей модели SN570 к 31 июля, вероятно, SN580 представят примерно в это же время.

Источники
Bohemia Computers
TechPowerUp
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#ssd #твердотельные накопители #western digital #wd blue
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