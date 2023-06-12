Первые обзоры опубликуют на день раньше.

Brad Starkey, Unsplash

Вчера появилась неофициальная информация, что NVIDIA якобы начнёт продажи GeForce RTX 4060 раньше, уже в этом месяце. Сегодня тот же инсайдер опубликовал более подробную информацию с полным планом запуска новинки, сообщает VideoCardz со ссылкой на Twitter* инсайдера @Zed__Wang. Старт продаж ожидается 29 июня, цена RTX 4060 составит 299 долларов США или 349 евро, в зависимости от региона.

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Что касается предпродажных мероприятий, списки рецензентов, которые получат образцы на тестирование, уже должны быть утверждены, а сегодня панируется начало распределения видеокарт по каналам поставок. На 28 июня запланирована публикация обзоров моделей с ценой, соответствующей рекомендованной. Обзоры более дорогих вариантов появятся в день начала продаж. Специалисты также подметили, что в документе ещё не установлены даты для RTX 4060 Ti 16 ГБ, хотя продажи видеокарты были официально анонсированы в июле.

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Модель GeForce RTX 4060 станет младшим представителем популярного среднего класса «60», в отличие от предшественника видеокарта предлагает 8 ГБ видеопамяти и 128-битную шину, оригинальная RTX 3060 может похвастаться наличием 12 ГБ и 192-битной шиной. Исполнительных блоков в графическом процессоре тоже стало меньше, но это компенсируется существенным повышением тактовых частот.

Источники @Zed__Wang, Twitter* VideoCardz * заблокирован в РФ