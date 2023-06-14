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Seagate выпустила для накопителей серии FireCuda 530 прошивку с поддержкой DirectStorage
В бенчмарках заметны улучшения.
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Компания Seagate выпустила обновление прошивки с поддержкой DirectStorage для M.2 NVMe твердотельных накопителей серии FireCuda 530, сообщает TechPowerUp, также отмечая, что Seagate пока один из немногих производителей, выпустивших прошивку для поддержки технологии быстрой загрузки от Microsoft. Как справедливо заметили пользователи, DirectStorage работает на различных накопителях и без какой-то специальной прошивки, но производитель может вносить дополнительные оптимизации в работу контроллера, что, вероятно, и сделала Seagate. Накопители FireCuda 530 основаны на контроллере Phison E18, ранее для своих решений на этом же контроллере прошивку с поддержкой DirectStorage выпустила компания Sabrent.

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Для загрузки обновления потребуется ввести серийный номер диска FireCuda 530 на сайте поддержки Segate, инструкция доступна в официальной новости, где также утверждается, что новая прошивка снижает нагрузку на процессор и задержки ввода-вывода, оптимизирует время загрузки и потоковую передачу ресурсов, улучшая многозадачность и производительность игр, совместимых с DirectStorage.

Специалисты Compusemble протестировали новую прошивку и подтвердили улучшения, в бенчмарке Intel Expanse скорость чтения повысилась примерно на 6% при потоковой передаче текстур, что положительно скажется на качестве отображаемых текстур и использовании оперативной памяти, немного, менее 1%, ускорилась загрузка уровней в игре Forspoken, в Final Fantasy XIV время загрузки снизилось на 2%, выросли оценки в AS SSD Benchmark и других бенчмарках.

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Источники
TechPowerUp
Seagate
Compusemble, YouTube
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#ssd #твердотельные накопители #seagate
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