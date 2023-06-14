Пользователям стоит ожидать принудительного обновления.

Bubble Pop, Unsplash

Накануне завершилась поддержка ряда редакций Windows 10 21H2, так что пользователям, которые ещё не обновились самостоятельно или автоматически до более свежей версии операционной системы, рекомендуют сделать это как можно скорее или приготовится к принудительному обновлению до версии 22H2, которое поступит в виде небольшого пакета. Последнее обновление 13 июня получили следующие редакции Windows 10 21H2: «Домашняя», «Профессиональная», а также ещё две отдельные профессиональные редакции для образовательных учреждений и для рабочих станций. Ориентированные на бизнес редакции Windows 10 21H2 продолжат получать обновления до 11 июня следующего года, сообщает Neowin.

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Специалисты напоминают, что Windows 10 21H2 появилась одновременно с первыми версиями Windows 11 и уже тогда было понятно, что «десятка» постепенно будет уходить на второй план. Сейчас пользователям Windows 10 не следует ожидать заметных изменений, система получает ежемесячные накопительные обновления безопасности и небольшие изменения. Возможно, для кого-то это даже преимущество, но стоит помнить, что поддержка клиентских версий Windows 10 22H2, которые являются окончательными, завершается в 2025 году.

Источники Neowin