Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Microsoft завершила поддержку клиентских версий Windows 10 21H2
Пользователям стоит ожидать принудительного обновления.
рекомендации
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
-12% на 4080 - цены идут вниз несмотря на курс
Слив RTX 3070 Gigabyte с мегаскидкой
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti
Bubble Pop, Unsplash

Накануне завершилась поддержка ряда редакций Windows 10 21H2, так что пользователям, которые ещё не обновились самостоятельно или автоматически до более свежей версии операционной системы, рекомендуют сделать это как можно скорее или приготовится к принудительному обновлению до версии 22H2, которое поступит в виде небольшого пакета. Последнее обновление 13 июня получили следующие редакции Windows 10 21H2: «Домашняя», «Профессиональная», а также ещё две отдельные профессиональные редакции для образовательных учреждений и для рабочих станций. Ориентированные на бизнес редакции Windows 10 21H2 продолжат получать обновления до 11 июня следующего года, сообщает Neowin.

реклама

Специалисты напоминают, что Windows 10 21H2 появилась одновременно с первыми версиями Windows 11 и уже тогда было понятно, что «десятка» постепенно будет уходить на второй план. Сейчас пользователям Windows 10 не следует ожидать заметных изменений, система получает ежемесячные накопительные обновления безопасности и небольшие изменения. Возможно, для кого-то это даже преимущество, но стоит помнить, что поддержка клиентских версий Windows 10 22H2, которые являются окончательными, завершается в 2025 году.

Источники
Neowin
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#microsoft #windows 10
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Microsoft прислушалась к отзывам геймеров и выпустила черную Xbox Series S с 1 терабайтом памяти
Прекращена поддержка Windows 10 21H2
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украинские танкисты бросили исправные немецкие ОБТ Leopard 2A6 [Видео]
46
Пригожин раскрыл детали возвращения ЧВК «Вагнер» в СВО и рассказал о том, кто такой Бибер
8
В Киеве недовольны результатами, которые показали танки Leopard 2
28
Очередной части трансформеров удалось лишить Человека-паука позиции лидера кинопроката
+
Конгрессмен США требует уволить главу SEC
3
США планируют поставки снарядов с обедненным ураном в Украину
2
Бойцы ВСУ бросили два рабочих Bradley и почти целый Leopard 2 на Запорожском направлении
8
Мельник потребовал у Шольца больше танков Leopard 2 и 60 Marder на замену уничтоженным БМП Bradley
5
Leopard 2 горят и выходят из строя быстрее советских танков, а в обслуживании намного сложнее
4
США хотят добавить в Совбез ООН ещё шесть постоянных членов — СМИ
3
Bloomberg усомнился, что Турция одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО
+
Российским войскам удалось затрофеить танки Leopard 2 и БМП Bradley
6
ВС РФ нанесли удар «Калибрами» по местам дислокации резервов ВСУ
2
Пригожин: Бойцы ЧВК «Вагнер» больше не будут работать в Украине
3
Intel может оказаться одним из якорных инвесторов по итогам IPO компании Arm
+
Раскрыты минимальные системные требования Starfield — "пролетают" даже владельцы GeForce GTX 1070
17
Уралвагонзавод отправил на СВО новую партию танков Т-90М Прорыв
5
Путин рассказал о потерях в ходе отражения наступления ВСУ
4
Видео: 10 минут геймплея перспективного боевика Star Wars Outlaws
+
Биржа Binance исключит ряд торговых пар
+

Популярные статьи

Самая бюджетная игровая сборка лета 2023 года за 35 000 рублей на AMD Ryzen 5 5600G
11
Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro: все, что мы знаем о новых флагманах
3
"Форсаж Х": сказ, как Торетто Аквамену зубы выбил
14
Как скачать, установить и грамотно настроить Windows 10 LTSC для игрового компьютера в 2023 году
8
Лучший способ продлить время автономной работы смартфона
8
Обзор российского Linux дистрибутива Red OS
16
Япония наращивает производство ракет в попытке сдержать гиперзвуковую угрозу Китая и КНДР
1
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Delta
19
По словам Путина Россия может выйти из зерновой сделки и бесплатно передавать зерно бедным странам
24
Игровые новинки Xbox Showcase 2023
+

Сейчас обсуждают

Midosa
14:27
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_государственных_долгов,_списанных_Россией Внимание, вопрос! Сколько долгов Путин списал россиянам? 0
По словам Путина Россия может выйти из зерновой сделки и бесплатно передавать зерно бедным странам
Zewc
14:27
о да, aero white бп от аэрокула брату в комп брали за 3200 как сейчас помню. Цены растут капец.. ну и бп живой уже много месяцев, да и тихий
Как выросла стоимость ПК-гейминга
Zewc
14:26
да в принципе нормальный, но такое, мне больше нравится модель prism или aero one. skribble меньше, он просто имеет свой прикол с рисованием например
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Delta
Борис Мишкин
14:19
А для интел последних чо сильно дешевле? Или брать ддр4? =)))
Ryzen 5 7600Х за полгода скинул больше $100 – почему геймеры не хотят покупать новый процессор AMD
super619
14:17
Короче Картаполов хочет затянуть в долгую мясорубку Пригожина, а тот упирается как кот всеми четырьмя лапами: "не хочу, не пойду мыться в ванну". Это вам не кувалдой человека казнить.
В ближайшем времени депутаты определят правовой статус ЧВК в России
scroooge
14:11
Чота я очкую! © ... такой зарядкой пользоваться
Смартфон OnePlus Ace 2 Pro может получить зарядку мощностью 150 Вт
OgoGoLog
14:11
"В 2022 году на общую экономическую ситуацию в Германии повлияли последствия конфликта на Украине и чрезвычайно сильный рост цен на энергоносители, - заявила президент Destatis Рут Бранд, которая заня...
Роберт Хабек: Экономика Германии пострадает без поставок Российского газа
scroooge
14:08
Рано или поздно встанет вопрос передачи ИИ судебной системы с определенными ограничениями. Вот тогда коррупционеры и имеющие от законов мазу взвоют и под предлогами морали и прочего попытаются этого...
Генсек ООН предложил взять ИИ под контроль и создать агентство по контролю за умными алгоритмами
Владимир Дранников
14:07
Так 20% бизнеса чего свалили?
Роберт Хабек: Экономика Германии пострадает без поставок Российского газа
scroooge
14:05
Так больше накопитель - больше купят игр, очевидно. Странно, что сразу не дошло сделать 2 версии: на 512гб для самых скупых и на 1-2 тб, кому достаточно её производительности.
Microsoft прислушалась к отзывам геймеров и выпустила черную Xbox Series S с 1 терабайтом памяти
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем