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AMD подготовила новые процессоры Ryzen PRO для настольных ПК и ноутбуков
Три настольные модели и шесть мобильных.
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Tomas Malik, Unsplash

По информации VideoCardz, компания AMD подготовила обновление ещё одной категории процессоров с переходом на архитектуру Zen 4. В ближайшее время появится серия Ryzen PRO 7000 для настольных ПК и ноутбуков. Данные процессоры предназначены для профессиональных и рабочих компьютеров в бизнесе. В числе отличительных черт дополнительные возможности для улучшения безопасности и управляемости на предприятиях. Ключевые изменения относительно предшественников: поддержка DDR5 и PCIe Gen 5, а также более высокие частоты.

Источник: AMD и VideoCardz

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Все настольные модели обладают тепловыделением 65 Вт, таким же, как и их предшественники. Количество ядер также не изменилось: 12 ядер получил флагманский Ryzen 9 PRO 7945, 8 ядер Ryzen 7 PRO 7745 и 6 ядер Ryzen 5 PRO 7645. При сопоставлении с моделями прошлого поколения можно заметить, что пиковая частота увеличилась на величину от 400 до 700 МГц, а базовая частота увеличилась на 100…700 МГц. Серия мобильных процессоров включает по три модели HS мощностью 35…54 Вт и U мощностью 15…28 Вт, здесь предлагаются 6- и 8-ядерные модели с максимальной частотой вплоть до 5,2 ГГц.

Источники
VideoCardz
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#amd #процессоры #amd ryzen
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