Скорее всего, повреждённые видеокарты были плохо закреплены.

На прошлой неделе СМИ обратили внимание на заполнение вторичного рынка видеокартами с одинаковым дефектом — на печатной плате около коннектора PCIe возникала трещина, что влекло за собой повреждение дорожек и неработоспособность. Больше всего внимания привлекли видеокарты Gigabyte, которые продавались на вторичке якобы после отказа в гарантийном обслуживании — на это указывала сервисная наклейка. Но на самом деле проблема преследует не только Gigabyte, пользователи в Сети сообщали об аналогичных проблемах и на видеокартах других вендоров. Как сообщает ресурс Cowcotland, представители Gigabyte в странах Бенилюкса отреагировали на подобную новость от ресурса Tweakers: «Не останавливаясь на деталях, скажу, что мы проводим внутреннее расследование, чтобы выяснить, что именно происходит. Пока не было замечено никаких инцидентов в странах Бенилюкса, но мы продолжаем следить за ситуацией», — написал сотрудник Gigabyte в комментариях к новости.

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Также сотрудник компании призывал пользователей не медлить с обращением в поддержку, если обнаружены какие-то проблемы с видеокартой, и отрицал существование каких-либо замыслов ради копеечной экономии на печатных платах, влекущей снижение качества продукта. Наиболее вероятной причиной появления трещин по-прежнему считается ненадлежащее крепление и отсутствие должной защиты от провисания в совокупности с неаккуратной эксплуатацией ПК или транспортировкой: «Большинство присутствующих здесь знают о силе, которая воздействует на разъём PCI-E при весе [видеокарты] 1500…2000 грамм. К сожалению, многие ПК все ещё собирают без кронштейна для защиты от провисания. В некоторых случаях люди даже считают ненужным прикручивать видеокарту…». Также дополнительную нагрузку создают неправильно подключённые кабели питания. При отсутствии должного крепления достаточно неаккуратно поставить компьютер на пол или стол, чтобы повредить печатную плату.

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В конечном итоге представитель Gigabyte порекомендовал использовать кронштейны для поддержки видеокарт, а при транспортировке компьютеров извлекать видеокарту.

Источники Tweakers Cowcotland