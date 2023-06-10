Случаи есть со многими моделями и, возможно, являются следствием транспортировки.

Жидкостное охлаждение современных флагманских видеокарт становится всё более актуальным из-за роста их тепловыделения, но пока производители справляются с помощью воздушных систем, увеличивая их в размерах и придумывая новые конструктивные решения для повышения эффективности теплоотвода. Очевидно, с размерами увеличивается и вес, килограмм уже не предел и это потребовало усиления конструкции, не только видеокарт, но и разъёмов PCIe на материнской плате. Тем не менее, не всегда усиление является достаточным, чтобы полностью исключить воздействие системы охлаждения на печатную плату видеокарты. Плата перегибается, что со временем может привести к повреждениям, поэтому требуются дополнительные подставки и кронштейны, либо карты нужно устанавливать в вертикальной плоскости.

реклама

В числе возможных последствий повреждение BGA пайки из-за перекоса печатной платы. Может даже треснуть печатная плата и, похоже, данная проблема довольно распространена. Ресурс VideoCardz сообщает со ссылкой на YouTube канал Луиса Россманна (Louis Rossmann) о множестве случаев повреждения печатных плат на видеокартах NVIDIA GeForce RTX 30 и 40 серии от Gigabyte. Как отмечает ресурс, Россманн является известным защитником прав потребителей на самостоятельный ремонт.





Во всех случаях трещина появляется в одной и той же области рядом с коннектором PCIe, что приводит к повреждению дорожек и неработоспособности. Как утверждает Россманн, гарантия Gigabyte не покрывает такие случаи, поэтому на зарубежных торговых площадках можно встретить много объявлений о продаже подобных видеокарт на запчасти. Видеокарты можно отремонтировать, восстановив дорожки, но в случае, если повреждение платы не привело к каким-либо вторичным последствиям с повреждением других компонентов и чипов.

Пример объявления о продаже повреждённой карты MSI на eBay. Источник: @Buildzoid1, Twitter*

Данную проблему поторопились приписать исключительно компании Gigabyte, однако пользователи в Сети упоминают и других производителей. Например, известный блогер и энтузиаст под псевдонимом Buildzoid написал в своём Twitter* об аналогичных случаях с видеокартами Asus и MSI. Специалист считает, что данное повреждение может возникнуть при транспортировке ПК. Известны случаи, когда массивные и тяжёлые видеокарты просто вырывает из слотов PCIe при неаккуратном обращении с системным блоком. Возможно, большинство таких видеокарт попадают на вторичный рынок из готовых систем. Транспортировка готовых ПК с такими массивными видеокартами — рисковая затея. Конечно, это не оправдывает производителей и сборщиков готовых систем, которые должны были позаботиться о должном усилении конструкции, особенно, на премиальных дорогостоящих моделях, но в некоторых случаях любое усиление бессильно перед службой доставки, что демонстрирует одно из видео на канале Linus Tech Tips.

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea RTX 3070 за 45 тр в Регарде -28% на 32Gb Сorsair Dominator -30% на стиралку Бош 4 серии 38% скидка на 34" LG UltraGear IPS GTG 5 мс Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb -35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G



